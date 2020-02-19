Libya'da ateşkes görüşmeleri askıya alındı

Reuters’in geçtiği habere göre, Trablus Limanı’na düzenlenen saldırı sonrası Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin ateşkes görüşmelerini askıya aldığı belirtildi.

Libya Sağlık Bakanlığı, Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’nun Trablus Limanı’na düzenlediği füze saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Diğer yandan General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Trablus limanında demirli bulunan, silah ve mühimmat taşıyan bir Türk gemisini 'imha ettiklerini' iddia etmişti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Libya Limanlar Müdürlüğü ise, Trablus'taki limanda herhangi bir Türk gemisinin olmadığını, sadece sivil amaçlı kullanılan limanda herhangi bir askeri mühimmatın da olmadığı kaydetmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, iddialara ilişkin "Bir taciz atışı oldu, isabetsiz bir atıştı. Derhal, misliyle karşılık verildi" açıklamasını yapmıştı.

Libya görüşmelerinin ikinci turu başlayacaktı

Birleşmiş Milletler (BM), Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının ikinci turunun bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacağını duyurmuştu.