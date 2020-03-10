Gana'da 'koronavirüsün tedavisi bulundu' iddiası

Çin’de ortaya çıkmasının ardından dünya ülkelerine yayılan ve küresel paniğe neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisinin, bir Batı Afrika ülkesi olan Gana'da bulunduğu öne sürüldü.

Add Pharma isimli Ganalı ilaç şirketinin, 'Adutwumwaa Bitters' isimli oldukça popüler bir bitkisel ilacı koronavirüsü önleyecek şekilde geliştirdiği belirtildi.

Şirket tarafından yayınlanan açıklamada, "Medikal bir şirket olarak bizim görevimiz her türlü hastalığa karşı çözüm bulmak. Covid-19 yayılıyor ve biz hiçbir şey yapmadan oturarak bunun durmasını sağlayamayız. Şirket içi araştırmacılarımız gereken araştırmaları yaparak bir çözüm buldular. Biz de Adutwumwaa Bitters’i korona virüsüne çare olacağına güçlü bir şekilde inanarak geliştirdik" ifadeleri yer aldı.

Gana'da Adutwumwaa Bitters basur, kabızlık ve regl ağrılarına iyi gelmesi nedeniyle yaygın olarak kullanılıyor.

Virüsün patlak vermesinden bu yana araştırmacılar ve sağlık yetkilileri virüse karşı bir tedavi bulmaya çalışıyorlardı ancak bugüne kadar başarılı olunamamıştı.