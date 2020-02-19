SARS aşısı adayı üreten Sanofi koronavirüs aşısı için ABD Sağlık Bakanlığı ile çalışacak

Fransız Sanofi ilaç firması koronavirüse karşı ABD Sağlık Bakanlığı ile iş birliğine gidiyor. Sanofi tarafından 2017 yılında satın alınan Protein Sciences bir SARS aşısı adayı geliştirmişti. Bu sebeple koronavirüs aşısının hızlandırılması adına Sanofi ve ABD iş birliği bir başlangıç olarak görülüyor.

Sanofi, yeni tip koronavirüs aşısı geliştirmek için ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA) ile iş birliğine gidiyor.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, firmanın, COVID-19 aşısının bulunmasını hızlandırmak amacıyla ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı BARDA ile yaptığı iş birliği kapsamında Sanofi Pasteur tarafından daha önce gerçekleştirilen SARS aşısı çalışmalarından yararlanılacak. COVID-19 aşı adayı çalışmalarını hızlandırmak amacı ile Sanofi'nin köklü rekombinant teknoloji platformu kullanılacak.

COVID-19, solunum yolu hastalığına neden olabilecek bir koronavirüs ailesine ait bulunuyor. 2002'nin sonlarında, ortaya çıkan SARS (ciddi akut solunum sendromu) koronavirüsü 2004 yılı itibarı ile büyük ölçüde kayboldu. Sanofi, bu kez de COVID-19'a karşı koruma sağlayabilmesi amacı ile daha önce üzerinde çalıştığı ileri bir klinik öncesi SARS aşısı adayı üzerinde araştırmalar yürütecek.

Sanofi Küresel Aşı Başkanı David Loew konuyla ilgili şunları söyledi:

“Gündemde mevcut küresel çapta bir sağlık tehdidine yol açan en yeni koronavirüs üzerinde ortak bir çaba göstereceğiz, bu nedenle potansiyel aşı adayını hızla geliştirmek için BARDA ile çalışıyoruz. Tüm deneyim ve uzmanlığımızı kattığımız bu iş birliğinde BARDA ile insanları bu son salgından korumak adına en anlamlı sonuçları elde edebileceğimize inanıyoruz."

© REUTERS / Hannah McKay Çin'in Hubey eyaletinde koronavirüs nedeniyle ölümler 1.921'e yükseldi

BARDA Direktörü Dr. Rick A. Bright da şu açıklamayı yaptı:

“Yeni tip koronavirüs gibi yeni ortaya çıkan küresel sağlık tehditleri, hızlı bir tepki gerektiriyor. Sanofi Pasteur ile mevcut iş birliğimizi daha da genişleterek ve kendilerinin lisanslı rekombinant aşı platformundan yararlanarak yeni virüse karşı korunmak için geliştirilecek aşı adayına yönelik çalışmaları hızlandırmayı hedefliyoruz."

Sanofi yeni tip koronavirüs aşı adayı üretmek için yürüteceği çalışmalarında rekombinant DNA platformunu kullanacak. Rekombinant teknoloji, virüsün yüzeyinde bulunan proteinlerle tam bir genetik eşleşme sağlayabiliyor.

Sanofi tarafından 2017 yılında satın alınan Protein Sciences tarafından klinik olmayan çalışmalar sonucu immünojenik ve hayvanlar üzerinde kısmi koruma sağlamayı başaran bir SARS aşısı adayı geliştirilmişti.

Bu dönemdeki çalışmaların COVID-19 aşısının hızlandırılması için bir başlangıç sağlayacağı öngörülüyor.