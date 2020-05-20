Libya ihtilafında stratejik değişimler gözlemleniyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Vatiye askeri üssünde kontrolün sağladığını duyurdu. Üssün önemli bir stratejik konuma sahip olduğu düşünüldüğünde UMH’nin kontrolüne geçmesinin çatışmanın gidişatı üzerinde nasıl bir etkisi olacak?

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sözcüsü, Sputnik'e açıklamasında, haftalardır devam eden operasyonların ardından, stratejik öneme sahip Vatiye askeri üssünün kontrol altına alındığını doğruladı.

Vatiye'nin önemi

Vatiye, karadaki güçlere hava desteğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor, yani bu üssün kontrolü geniş kapsamlı operasyonlara yol açıyor. Üstelik üssün konumu, sadece ülkenin kuzeyinde ve başkent Trablus yakınlarında değil, ülkenin batısı ve güneybatısının tümünde operasyon düzenleme fırsatını sağlıyor.

Vatiye, hiçbir sivil uçağın olmadığı, tamamen savaş uçaklarının bulunduğu Libya'nın tek hava üssü.

Kapasitesi 7 bin asker olan Vatiye üssü, Muammer Kaddafi döneminde ülkenin başlıca saldırı uçağı merkeziydi.

Üssün UMH'nin kontrolüne geçmesiyle Libya'nın sadece batısında değil, genelinde güç dengesi önemli ölçüde değişebilir.

UMH güçleri için önemli bir an

Libya merkezli El Umma Araştırma Merkezi’nin Başkanı Muhammed Asmar, Vatiye'de kontrolün sağlanmasının UMH için son derece önemli bir olay olduğunu belirtti.

Asmar, Sputnik'e açıklamasında, "Üssün kontrolü, ülkenin kuzeyi ve güneybatısı üzerinde kontrol demek. Bu yüzden elbette bu adım son derece önemli. UMH güçleri Mayıs başlarında büyük kayıplar verdikten sonra düşmanın kilit öneme sahip bu noktasını ele geçirmek, çatışmanın tümünde taktik değişim anlamına geliyor. Bunun ayrıca askerlerimiz üzerinde psikolojik destek etkisi var. Hatta ay sonlarına doğru ülkenin batısı için Türkiye’den destek bekliyoruz. Vatiye Hava Üssü’nün kontrolüyle askeri başarıları sürdürme şansı artıyor" ifadelerini kullandı.

Ancak rahatlayıp zafer kutlamak için henüz erken olduğunu kaydeden Asmar, "Üssün kontrol altına alınması, ülke içindeki mücadelemizin bölümlerinden sadece biri. Libya’nın, sürekli kendi aralarında etkileşim içinde olan ve göç eden kabilelerden oluştuğu düşünüldüğünde, kazanan kolayca kaybeden olma riskiyle karşı karşıya" diye ekledi.

Hafter'e bağlı güçlerden ilk açıklama

Libya Ulusal Ordusu'nun Vatiye kaybedildikten sonra ilk açıklaması, Hafter’in sözcüsü El Karam’dan geldi. El Karam’ın yazılı açıklamasında, üssün teslim edilmesinin manevra ve taktiklerinin bir parçası olduğu savunuldu.

Açıklamada, "Geçici ayrılış, daha büyük ölçekli manevralara hazırlanmak için gerekiyordu ve hatta isteniyordu. Bazen ileriye doğru büyük bir sıçrayış için geri adım atmanız gerekebiliyor. Libya Ulusal Ordusu da bu adımı attı" ifadelerine yer verildi.

Hafter’in sözcüsü, üsteki tüm teçhizat ve mühimmatın önceden tahliye edildiğini belirterek, "Bu adım dikkatlice planlanmıştı, geride tek bir ganimet bile bırakmadık. Üstelik üssü yaklaşık 1500 asker terk etti, hiç biri esir düşmedi. Ordunun üsteki son saati dakikasına kadar planlanmıştı. Kimsenin bu şekilde kaçmadığı, sadece ara vermek için kısa süreliğine gerilediği ortada" dedi.

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, ordunun üsten çekilmesinin yeniden konuşlanmanın sonucu olduğunu belirterek, “Güçlerimiz, sivillerin yoğunlukta yaşadığı meskun bölgeleri aktif çatışma bölgenin dışında bırakmak için cephe hattında yoğunlaştı” dedi.