UMH Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes çağrıları Hafter'i yenilgiden kurtarma çabası

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanlığı, ateşkes çağrılarını reddettiklerini çünkü bunun Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'e bağlı güçleri sürekli yenilgi almaktan kurtarma çabası olduğunu söyledi.

UMH Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Kıblevi, Sputnik’e açıklamasında, "Mutabakat hükümeti daha önce ateşkesle ilgili tutumunu bildirdi ve zaman kazanma ve Hafter’i ve oluşumlarını birbiri ardından gelen yenilgilere karşı kurtarma çabası olan ateşkesi tamamen reddetti" ifadelerini kullandı.

UMH’nin sürekli Rusya ile irtibatta olduğunu, UMH Dışişleri Bakanlığı Muhammed Tahir Siyala ile Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov arasında sürekli temasların devam ettiğini söyleyen Kıblevi, "Rus hükümeti, Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Serrac, Moskova’da Rusya ve Türkiye’nin desteğinde ateşkesi imzalarken Hafter’in ateşkesi ve saldırılara ara vermeyi reddeden birisi olduğunu çok iyi biliyor" dedi.

Moskova’da ocak ayında, Rusya ve Türkiye temsilcilerin katılımıyla Libyalı taraflar arasında bir görüşme düzenlenmişti.

Hafter, ateşkes anlaşmasına imza atmadan Moskova’yı terk etmiş, UMH heyeti ateşkese imza atarak İstanbul’a geçmişti.