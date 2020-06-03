UMH Dışişleri Bakanı Siyala: Lavrov'la Libya'daki durumu konuştuk

Sputnik'e konuşan Siyala, UMH heyetinin Moskova'daki temasları hakkında bilgi verdi.

UMH temsilcilerinin Lavrov'la Libya'daki durumu istişare ettiğini söyleyen Siyala, görüşmelerin henüz tamamlanmadığını kaydetti.

'Bogdanov'la da görüştük'

Siyala, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'la görüşüp görüşmedikleri sorusuna "Elbette" karşılığını verdi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ve UMH Başbakan Yardımcısı Ahmet Maytik de, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılırken verdiği demeçte Bogdanov'la görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.