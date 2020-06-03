Yerhov: Rusya ve Türkiye, koronavirüs salgınına rağmen Suriye ve Libya'yı tüm düzeylerde konuşmaya devam ediyor

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya ile Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınına rağmen Suriye ve Libya'daki durumun normalleşmesiyle ilgili konuları istişare etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Rusya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıldönümü vesilesiyle Rus basınına demeç veren Aleksey Yerhov, "Salgına rağmen ülkelerimiz arasındaki diyalog tüm düzeylerde devam ediyor. İki ülkenin liderleri, dışişleri bakanları arasındaki temaslar sırasında Suriye ve özellikle de İdlib'deki durum da dahil bölgesel sorun ve Libya'daki sorunlar mutlaka gündeme geliyor" dedi.

'Libya'daki çatışmaların endişe yaratmaması imkânsız'

Libya'daki çatışmaların artmasının Rusya ve Türkiye'yi endişelendirmemesinin mümkün olmadığını kaydeden Yerhov, "Ankara ve Moskova, askeri faaliyetlerin derhal sonlandırılmasından, Libyalı tüm tarafların katılımıyla Birleşmiş Milletler himayesindeki siyasi sürecin yeniden başlatılmasından yana" ifadelerini kullandı.

'Suriye'de işbirliğinin geliştirilmesinden yanayız'

Yerhov demecinde Rusya ile Türkiye'nin Suriye'deki işbirliğinden de bahsetti.

İki ülkenin BM Güvenlik Konseyi'nin kararları temelinde uluslararası toplumun desteğiyle Suriye krizine kapsamlı çözüm bulunması amacıyla işbirliğinin daha da geliştirilmesinden yana olduğunun altını çizen Yerhov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rus ve Türk askerler, 5 Mart'ta iki ülkenin liderleri arasında varılan mutabakat uyarınca düzenli devriye faaliyetlerine devam ediyor. Moskova ve Ankara, Astana sürecine ve bu formatta üçlü zirve düzenlenmesine büyük önem veriyor."