Katar Dışişleri: Libya krizi darbeyle değil siyasetle çözülür

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, Libya'da yaşanan gelişmelere ilişkin Fransız Le Monde gazetesine röportaj verdi.

Röportajında Libya ihtilafının darbe veya herhangi bir askeri saldırganlık yoluyla değil, siyasi olarak çözülmesi gerektiğini söyleyen bakan, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in her zaman 'şiddeti tercih ettiğini' kaydetti.

El-Sani, Hafter'in 'sadece kaybettiği zaman siyasi süreçle ilgilendiğini' belirtti.

Bakan, uluslararası toplumun, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde siyasi sürece uyması gerektiğini de sözlerine ekledi.