Ulusal Mutabakat Hükümeti: Sisi'nin açıklamaları apaçık bir dış müdahale ve savaş ilanıdır

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı ordu, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin "Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir" şeklindeki açıklamalarının, 'Libya'nın iç işlerine yapılmış apaçık bir müdahale' olduğunu duyurdu.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Dırah, açıklamasında, "Sisi'nin, kendi tabiriyle Sirte ve Cufra'nın kırmızı çizgisi olduğunu söylediği açıklamalar, ülkemizin iç işlerine apaçık müdahaledir. Bunu Libya'ya yapılmış açık bir savaş ilanı sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü Dırah, şöyle devam etti:

"Kahraman güçlerimiz çıktığı yolunu tamamlamaya ve kalan tüm bölgeleri terörist Kerame (Halife Hafter'e bağlı güçlerin askeri operasyonuna verdiği isim) milislerinden, paralı savaşçılardan ve destekçilerinden kurtarmaya kararlıdır."

El-Ahrar televizyonuna göre, UMH Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri de "Sisi'nin yaptığı açıklamalar kabul edilemezdir. Bu, Libya'nın egemenliğine tecavüz ve içişlerine apaçık bir müdahaledir" diye konuştu.