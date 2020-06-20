Sisi’den orduya ülke sınırları dışında görevlere hazır olma emri

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, orduya ülke içinde ve dışında askeri görevleri yerine getirmeye hazır olmayı emretti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, diğer askeri yetkililerle birlikte bugün Libya sınırındaki hava kuvvetleri birliklerini ziyaret etti.

Sisi, devlet televizyonu tarafından yayınlanan konuşmasında, Mısır’ın bölgenin en güçlü ordularından birine sahip olduğunu, ama 'tehdit etmediğini, koruduğunu' belirterek, “Bu stratejimiz değişmeyecek” dedi.

Sisi, askerlere hitaben, “Mısır sınırları içinde veya gerekirse dışında her türlü görevi yerine getirmeye hazır olun” ifadesini kullandı.