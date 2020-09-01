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    Hollywood'un kahraman ilan ettiği Paul Rusesabagina, Ruanda'da gözaltında elleri kelepçeli halde medyanın karşısına çıkarıldı.

    'Terör' suçlamasıyla gözaltına alınan 'Hotel Rwanda kahramanının' kızı konuştu: Uydurma suçlamalarla Dubai'de kaçırdılar

    © REUTERS / CLEMENT UWIRINGIYIMANA
    Afrika
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    'Hotel Rwanda' filminde 1994 yılındaki soykırımdan 1268 kişiyi kurtaran bir Hutu olarak portresi çizilen Paul Rusesabagina'nın yurtdışında yaşamasına rağmen Ruanda başkenti Kigali'de 'terör' suçlamalarından gözaltına alınmasının ardından kızı konuştu: Ruanda hükümeti tarafından Dubai'de kaçırıldı.

    Ruanda'da Tutsilerle ılımlı Hutuların katledildiği soykırım sırasında otelinde saklanan yüzlerce Tutsi'yi kurtarma çabalarının 'Hotel Rwanda' filmine aktarılmasıyla dünya çapında tanınan ve çok sayıda insan hakları ödülüne layık görülen Paul Rusesabagina'nın 'terörist faaliyetler' yürüttüğü gerekçesiyle gözaltına alındığı haberlerine dair kızı açıklama yaptı.

    2004 tarihli fimde 1994 yılındaki soykırımdan 1268 kişiyi kurtaran bir Hutu olarak portresi çizilen Paul Rusesabagina'nın yurtdışında yaşamasına rağmen Ruanda başkenti Kigali'de elleri kelepçeli halde fotoğraflarının gelmesinin ardından, evlat edindiği kızı Carine Kanimba konuştu.

    Associated Press'e konuşan Carine Kanimba, 'en son geçen hafta Dubai'ye uçması öncesi babasıyla konuştuğunu, gezinin tam içeriğini bilmediğini' aktardı. Rusesabagina'nın 'Ruanda hükümeti tarafından Dubai'de kaçırıldığını, zira asla kendi iradesiyle Ruanda'ya geri dönmeyeceğini' söyledi, ama iddiasını destekleyen bir kanıt sunmadı. 

    Ailenin Rusesabagina'nın Ruanda'da tutulduğundan pazartesi sabahı haberdar olduğunu, ama kendisine ulaşamadığını anlatan kızı, 66 yaşındaki babasının yüksek tansiyon ilaçlarını alıp almadığından endişelendiklerini belirtti. 

    Babasının 'hükümeti eleştirdiği için uzun zamandır hedef gösterildiğini, ama Belçika vatandaşlığı ve ABD'de oturma izni bulunduğundan süratle sağ salim serbest bırakılmasını umduklarını' dile getiren Kanimba,"Hakkındaki suçlamaların hepsi uydurma. İddiaları hiçbir kanıta dayanmıyor. Bunun yasalara aykırı, haksız bir yakalama olduğunu biliyoruz" dedi. 

    Ruanda'nın 20 yıllık Devlet Başkanı Paul Kagame'nin önde gelen muhalifleri arasında yer alan ve 1996'dan beri yurtdışında yaşayan Rusesabagina, ilkin Belçika, ardından ABD'nin Teksas eyaletine yerleşmişti. Soykırımdam kurtulanların bazıları ve Kagame, Rusesabagina'nın Tutsileri kurtarmakla ilgili anlatısına itirazlar getirirken onu 'soykırımı ticari amaçlarla istismar etmekle' suçlamıştı.

    Bugün Ruandalı yetkililer, Rusesabagina'nın nerede ve nasıl yakalandığına dair bilgi, hakkındaki suçlamalarla ilgili ayrıntı ve mahkemeye çıkarılacağı tarihi vermedi.

    Dün Ruanda Soruşturma Bürosu (RIB), 'Ruanda toprakları üzerinde silahsız ve masum Ruandalı sivillere karşı terörizm, kundaklama, adam kaçırma, cinayet dahil ciddi suçlarla itham edilerek hakkında uluslararası yakalama emri çıkarılan' Rusesabagina'nın 'uluslararası işbirliğiyle yakalandığını ve başkentte ellerinde olduğunu' açıklamıştı.

    RIB Sözcüsü Thierry Murangira, 'Rusesabagina'nın yurtdışından Ruanda'da siyasi değişim kışkırttığını ve Doğu Afrika'da ve denizaşırı terör grupları kurup finanse ettiğinden şüphelenildiğini' söylemişti.

    RIB, Rusesabagina'nın yurtdışından kuruluşunda yer aldığı Ruanda Demokratik Değişim Hareketi (MRCD) ile silahlı kolu FLN'yi 'aşırılıkçı terör grubu' olarak niteliyor. 

    Polis açıklamalarına göre, Rusesabagina'nın 'yurtdışında ve bölgede çeşitli yerlerden faaliyet gösteren MRCD dahil şiddete başvuran silahlı aşırılıkçı terör gruplarının kurucusu, lideri, sponsoru ve üyesi olduğundan şüpheleniliyor'.

    Kendisini 'bir dizi partiyi biraraya getiren muhalif siyasi platform' olarak niteleyen MRCD, pazartesi yaptığı açıklamada, liderlerinden biri olarak kabul ettiği Rusesabagina'nın yakalanmasını kınadı.

    Belçika Federal Savcılığı, Rusesabagina'nın nasıl yakalandığını bilmediğini söylerken, ABD Dışişleri yakalamadan haberdar olduğunu, gelişmeleri takip ettiğini, daha fazla soru için Ruanda hükümetine başvurulması gerektiği  açıkladı. Interpol ve Birleşik Arap Emirlikleri şehir devleti Dubai'deki yetkililer ise ilk etapta sorulara yanıt vermedi. 

    Dubai yönetimiyle yakın ilişkileri bulunan Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, buradaki Dünya Hükümet Zirvesi'ne ve diğer etkinliklere düzenli katılıyor. Devlet havayolları RwandAir'in Dubai-Kigali arasında doğrudan uçuşları var.

    Etiketler:
    Terör, Dubai, Hotel Rwanda, Ruanda soykırımı, Ruanda, Paul Rusesabagina
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