Hafter, Libya'da aylardır devam eden petrol blokajını kaldırdığını duyurdu

Halife Hafter, yaklaşık 200 gündür petrol üretimine uygulanan blokajı kaldırdığını duyurdu. AFP haber ajansının haberine göre, televizyonda yayınlanan konuşmasında Hafter, “Gelirlerin adil bir şekilde dağıtılması ve bunların terörizmi desteklemek amacıyla kullanılmayacağını garanti etmek şartıyla petrol üretimine ve ihracatına devam etmeye karar verdik” dedi.

Açıklamanın ardından ülkede dolar kuru Libya dinarı karşısında 6.60 seviyesinden 5.85 seviyesine kadar geriledi.

Duyuru, geçen hafta ‘Hafter'in kalelerinden biri’ sayılan Bingazi ve diğer şehirlerde yapılan yolsuzluk, elektrik kesintileri ve petrol ve nakit kıtlığı protestolarının ardından geldi.

Libya'nın petrol rezervlerinin yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapan doğu bölgelerini kontrol altında tutan Hafter, 17 Ocak'tan bu yana liman ve tesisleri kapalı tutuyordu.

Ülkede petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Ulusal Petrol Kurumu, geçen hafta yaptığı açıklamada, liman ve petrol sahalarının kapalı kalmasının 208 günlük bilançosunun 8 milyar 221 milyon dolar olduğunu duyurmuştu.

2014'ten bu yana iç savaşın sürdüğü Libya'da, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile ülkenin doğusunda Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) ve onu destekleyen Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi arasında iktidar mücadelesi sürüyor.