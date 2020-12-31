Gine'de Rus Sputnik V aşısının denemelerine başlandı

Gine Cumhuriyeti yetkilileri, Rusya'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği ve dünyanın ilk tescillenen aşısı olan Sputnik V'nin denemelerine başladıklarını açıkladı.

Africa Guine gazetesinin aktardığına göre Gine, deneysel çalışmalarda kullanmak üzere Rusya'dan gönderilen 60 doz aşıyı aldı.

Gazeteye konuşan Gine Ulusal Sağlık Güvenliği Dairesi (ANSS) Sözcüsü Sori Keira, "Bu denemeler, Rus yetkililerle yapılan anlaşma temelinde araştırmaların bir parçası olarak gerçekleştiriliyor. Gine hükümeti deneysel kullanım için 60 doz aşı aldı" dedi.

Gine Savunma Bakanı Muhammed Diane, ülkede Sputnik V ile aşılanan ilk kişi oldu.

Gine'de 50 yaşın üzerindeki gönüllüler üzerinde denenecek Sputnik V'nin toplu aşılama için önde gelen aşı adaylardan biri olduğu kaydedildi.