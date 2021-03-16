Mozambik'te IŞİD'e biat eden İslamcı militanlar, annelerinin gözü önünde çocuklarının kafalarını kesiyor

Mozambik'te binlerce kişiyi öldürüp yüz binlercesini yurdundan eden İslamcı militanların saldırıları, çocukların kafalarını kesmeye kadar vardı. Save the Children'a konuşan anneler, en küçüğü 11 yaşındaki evlatlarının cihatçı militanlar tarafından kafalarının kesilmesine tanıklıklarını anlattı.

Afrika'nın güneydoğusunda yer alan Mozambik'i kasıp kavuran cihatçı saldırılarda çocukların kafalarının kesildiği haberi geldi. Britanya merkezli Save the Children isimli yardım örgütünün raporuna göre, bugüne dek binlerce kişiyi öldürüp yüz binlercesini yurdundan eden İslamcı militanların saldırıları, çocukların kafalarını kesmeye kadar vardı.

İslamcı militanların kafalarını kestiği çocukların en küçüğünün 11 yaşında olduğunu duyuran Save the Children, yerlerinden edilen ailelerle konuştuğunu, ailelerin ufak çocukların annelerinin gözleri önünde katledildiği 'korkunç sahneler' anlattığını, bir vakada çaresiz bir anne diğer üç çocuğuyla saklanmaya çalışırken 12 yaşındaki çocuğunun kafasının kesildiğini aktardı.

'Hiçbir şey yapamadık'

Save the Children'a konuşan ve adı Elsa olarak verilen 28 yaşındaki anne "Ormana kaçmaya çalıştık, ama en büyük çocuğumu elimden alıp kafasını kestiler" dedi.

"O gece köyümüz basıldı ve tüm evler ateşe verildi. Olaylar başlarken dört çocuğumla evdeydim. Ormanlık alana kaçmaya çalıştık, ama en büyük oğlumu yakaladılar ve başını kestiler" diye konuşan Elsa, "Hiçbir şey yapamadık, çünkü bizi de öldüreceklerdi" diye ekledi.

'Nereye gittiysek geldiler'

Adı Amelia olarak verilen 29 yaşındaki bir diğer anne, militanlar tarafından katledilen oğlunun 11 yaşında olduğunu belirterek "Bu olaydan sonra o köyde yaşamanın güvenli olmadığından emin olmuştuk. Bir başka köyde yaşayan babamın evine gittik. Ancak birkaç gün sonra oraya da geldiler" dedi.

Save the Children'ın Mozambik Direktörü Chance Briggs, anlatılanlar için "Bizi her bir hücremize kadar iğrendiriyor. Raporu hazırlamak için ailelerle konuşan çalışanlarımız, annelerle konuşurken gözyaşlarına boğuldu" dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) yargısız infazlar özel raportörü de anlatılanları "Sözlerle ifade edilemeyecek kadar vahşi" diye niteledi.

Doğalgaz zengini bölge katliamlara teslim

IŞİD bağlantılı cihatçı militanlar, Mozambik'in en kuzeyindeki doğalgaz zengini Cabo Delgado eyaletinde 2017'de başlattıkları saldırıları geçen yıl fena halde tırmandırdı.

Hükümet güçleriyle çatışmalara girerek büyük yerleşimleri ele geçiren militanlar, saçtıkları dehşeti, kafa kesmelerle büyütürken, Nisan 2020'de Xitaxi köyünde 52 kişinin öldürülmesi gibi birçok katliam işlendi.

670 binden fazla kişi göç etti

Silahlı Çatışma Yer ve Vaka Verisi Projesine göre iki taraftan 2700 kişi ölürken, Save the Children'a göre 670 binden fazla kişi yerinden olup göç etmek ve BM kamplarına sığınmak zorunda kaldı.

ABD devreye girdi

Bölgede Eş Şebab olarak anılan, ama Somali'deki Eş Şebab'la hiçbir bağlantısı olmayan, IŞİD'e biat ettiğini kamuoyuna duyurmuş bulunan bu örgütü geçen hafta ABD yönetimi tarafından 'yabancı terör örgütü' ilan edildi. Haftabaşında ABD'nin Maputo Büyükelçiliği, ABD özel kuvvetlerinin Mozambik deniz piyadelerine iki ay boyunca terörle mücadele eğitimi vereceğini, Washington'ın Mozambik'e tıbbi ve iletişim donanımı sağlayacağını duyurdu.