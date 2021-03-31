BM raporu: Fransa, Mali'de düzenlediği hava saldırısında 19 sivili öldürdü

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu (MINUSMA) bünyesinde Mali'de sivillerin hayatını kaybettiği belirtilen saldırıya ilişkin soruşturma heyeti raporu tamamlandı.

Raporda, 'Barkhane' operasyonu kapsamında Bounti'ye düzenlenen hava saldırısında 19 sivilin öldürüldüğü ortaya çıktı.

Toplam can kaybı sayısı 22

Ayrıca raporda, saldırının düzenlediği bölgede düğün merasimi için yaklaşık 100 kişinin toplandığına işaret edilerek, bunlar arasında El Kaide'ye bağlı bir gruba üye olduğu tahmin edilen 3 silahlı kişinin de bulunduğu ve toplam can kaybı sayısının 22 olduğu açıklandı.

French air strike killed 19 civilians at Mali wedding party, U.N. says https://t.co/FS3w3Pw0iK — Reuters Africa (@ReutersAfrica) March 30, 2021

Fransa, 3 Ocak'ta istihbarat üzerine silahlı gruplara karşı bir hava operasyonu düzenlediklerini belirtmiş, bir düğünün hedef alındığı yönündeki haberleri yalanlamıştı.

Mali ordusundan yapılan açıklamada da Fransa'nın açıklamaları doğrulanmış ve hava saldırısında sivil kaybın yaşanmadığı öne sürülmüştü.

Fransa, 2013 başında Mali'deki 'Serval' isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te 'Barkhane' operasyonunu başlatmıştı. Günlük maliyeti 1 milyon euro olan operasyon kapsamında Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer'den toplam 5 bin 100 asker görev yapıyor.