'Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 3 Rusya vatandaşı mayın patlamasında öldü'

Orta Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Sözcüsü Anj Maxim Kazagi, yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu 3'ü Rusya vatandaşı olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazagi, saldırıyı kınadı.

Rusya'nın Bangui Büyükelçisi Vladimir Titorenko, Sputnik'e yaptığı açıklamada "Orta Afrika Cumhuriyeti yönetimi, mayın patlaması sonucu, Rusya vatandaşı olan 3 uzmanının hayatını kaybettiğini bildirdi. Verilen bilgiye göre uzmanlarımız 28 Mayıs’ta öldü" ifadelerini kullandı.

Rus uzmanların, Kamerun'dan başkent Bangui'ye giden hayati öneme sahip yolu ele geçirmeye çalışan militanlarla savaşan askerlere yardım ettiğini anlatan Titorenko, "Hükümet ordusu, Rus uzmanlardan destek alıyor. Bu bölge gerçekten 3 ülkenin (Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad ve Kamerun) birleştiği bir yerde bulunuyor. 3R örgütünden militanlar ‘hayat yolunu’ ele geçirmeye çalışıyor" diye konuştu.

Büyükelçi, başkent Bangui'ye sağlanan gıda, tüketim malları ve ilaçların büyük kısmının bu yoldan geçtiğine dikkat çekti.