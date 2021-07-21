ABD'den Somali'de Eş Şebab'a hava saldırısı

Pentagon Sözcüsü Cindi King, yaptığı açıklamada, hava saldırısının Mogadişu'nun yaklaşık 700 kilometre kuzeydoğusundaki Galkayo bölgesinde El Kaide'ye bağlı Eş-Şebab militanlarına yönelik gerçekleştirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Eş-Şebab ve Somali güçleri arasında devam eden angajman nedeniyle saldırıdaki hasar tespiti beklemede ancak komutanlığın ilk değerlendirmesi, bu saldırı sonucunda hiçbir sivilin yaralanmadığı veya öldürülmediği yönünde" ifadeleri yer aldı.
JUST IN: @DeptofDefense confirms 1st airstrike vs #alShabaab in #Somalia since @POTUS @JoeBiden became president@USAfricaCommand "conducted 1 airstrike against al-#Shabaab in the vicinity of #Galkayo" per Pentagon spox Cindi King https://t.co/c1a6MEz0O3— Jeff Seldin (@jseldin) July 20, 2021
Saldırıyı ABD Afrika Komutanlığı'nın (AFRICOM), Somali hükümetiyle koordineli gerçekleştirdiği kaydedildi.
ABD’nin Somali’ye yönelik en son hava saldırısı, Biden’ın yemin töreninden bir gün önce 19 Ocak’ta gerçekleştirilmişti.
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