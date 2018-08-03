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18:52 03 Ağustos 2018
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    Erdoğan, Mandela'nın bağımsızlık lideri olduğu Güney Afrika'daki BRICS zirvesinde

    Asia Times: Türkiye BRICS'e neden ilgi duyuyor?

    © REUTERS / Mike Hutchings
    Analiz
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    Konu:
    Küresel ekonominin hızla yükselen gücü: BRICS (15)
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    Erdoğan'ın Güney Afrika'daki BRICS çıkışını analiz eden Hong-Kong merkezli Asia Times gazetesi, Türkiye'nin BRICS'e verdiği önemin nedenlerini sıradı.

    BRICS
    © REUTERS / RIA Novosti
    ‘Son derece pragmatik bir politikacı’: Erdoğan, neden BRICS üyeliğini gündeme getirdi
    26-27 Temmuz'da Güney Afrika'da düzenlenen BRICS Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS'e katılma ve bu grupla işbirliğini artırma konusunda istekli olduklarını belirtmişti.

    Asia Times'ta yer alan makaleye göre BRICS ülkeleri, Türkiye'nin dünya ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini çeşitlendirme çabalarına ivme kazandırabilir.

    'YENİ PAZAR ARAYIŞINA KATKI SUNABİLİR'

    Türk ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğine ve kararlı büyüme trendine geri dönmesi için Türkiye'nin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırması gerektiğine dikkat çekilen makalede, "Türkiye, üretimdeki katma değeri artırmalı ve bunun için de büyük teknolojik imkanlar gerekiyor. Talebin artması için de Avrupa Birliği gibi geleneksel ihracat pazarlarına ilave yeni pazarlar bulunmalı. Bu anlamda BRICS ülkeleri ile daha yakın ilişkiler Türkiye'ye yardımcı olabilir" dendi.

    Analizde altı çizilen bir diğer husus, Türkiye'nin BRICS ülkelerine ihracatı artırma imkanına erişebileceği oldu.

    Başta Çin olmak üzere bu 5 ülkenin ihracatın yanı sıra büyük hacimlerde ithalat yaptığını da kaydeden gazete, BRICS'in Türk ürünleri için büyük pazar potansiyeli sunduğunu vurguladı.

    BRICS ülkeleri
    © Sputnik /
    'Türkiye'nin BRICS üyeliği şu an için imkansız'
    'BRICS TEKNOLOJİK ORTAKLIK BAKIMINDAN DA ÖNEMLİ'

    BRICS'in teknolojik ortaklık bakımından önemine de dikkat çeken Asia Times, Türkiye'nin Rusya ve Çin'den askeri teknoloji almayı öngören anlaşmalar yapmasını ve Batılı müttefiklerinin kesin dille reddettiği teknoloji transferi ve ortak üretim gibi konularda Moskova ve Pekin'le müzakerelerde bulunmasını Ankara'nın BRICS ilgisinin önemli unsurlarından biri olarak niteledi.

    'TÜRKİYE'NİN KÜRESEL AKTÖRLÜK AMACINI DESTEKLER'
    Asia Times, Türkiye'yi küresel aktör olarak konumlandırma amacı günden Erdoğan'ın BRICS çıkışının nedenleri arasında BRICS'in Türkiye'yi bu konuda destekleyecek olmasını gösterdi.

    Konu:
    Küresel ekonominin hızla yükselen gücü: BRICS (15)
    Etiketler:
    ekonomi, Asia Times, BRICS, Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika
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