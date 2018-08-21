Ukrayna'da, her vatandaşın uluslararası alacaklılara ne kadar borcu olduğu hesaplandı

Ukrayna'nın en fazla ödemeyi önümüzdeki bir buçuk yıl içinde yapması gerektiği belirtilen makalede, Hükümetin 2019'un sonuna kadar, yaklaşık 10 milyar dolarlık döviz borcunu ödemek zorunda olduğunun altı çiziliyor.
UKRAYNA'NIN BORCUNU ÖDEMESİ IMF'YE BAĞLI
Ukrayna'nın önümüzdeki yıllarda borcunun tamamını geri ödeyebilmesi IMF'ye bağlı olacak gibi görünüyor. Ama bunun için önce IMF'ye olan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekecek. Özellikle, 1.9 milyar dolarlık bir dilimi elde etmek için gaz tarifelerinin hesaplanması ve bütçe göstergelerinin iyileştirilmesi için yeni bir formül oluşturmak zorunda. Bu yükümlülükleri yerine getirdikten sonra, AB'den bir milyar avro ile Dünya Bankası'ndan yaklaşık 800 milyon dolarlık kredi kaynağına erişebilecek.
Yine de, bu para yeterli olmayacaktır, zira Ukrayna'nın Temmuz ayı sonu itibariyle 800 milyon dolarlık döviz bakiyesi vardı. Böylece, Kiev Eurobond'ları ve yurtiçi devlet tahvillerini yeniden işleme koymak zorunda kalacak, ancak daha yüksek bir oranda. Bu da gelecekte kamu borcunda daha da büyük bir artışa yol açacak.
Ukrayna'nın başka bir seçeneğinin olmadığı belirtilen makalede, devam eden siyasi ve ekonomik kargaşanın, özel kreditörlerden gelen talep eksikliğinden dolayı satışı başarısız olan Ukrayna Eurobond'larının cazibesinin artmasına engel olduğu kaydediliyor.
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