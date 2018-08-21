Kayıt
22:50 21 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Ukrayna bayrağı

    Ukrayna'da, her vatandaşın uluslararası alacaklılara ne kadar borcu olduğu hesaplandı

    © REUTERS / VASILY FEDOSENKO
    Analiz
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Ukrayna'nın dış devlet borcu Haziran 2018 itibariyle 76.3 milyar dolar. VOX Ukrayna ve Liga.net tarafından yayınlanan ortak bir makalede, bu tutarı karşılamak için her Ukrayna vatandaşının 1800 dolar ödemek zorunda olduğu belirtildi.

    Ukrayna Bayrağı
    © Sputnik / Aleksandr Maksimenko
    Bloomberg uyardı: Ukrayna mali kaos tehlikesiyle karşı karşıya
    Ukrayna'nın dış borçları kamu borcunun yaklaşık % 60'ını oluşturuyor ve 47,2 milyar dolara ulaşıyor. Bu miktar 9.6 milyar dolar devlet garantili borç içerirken, geri kalanı ise Ukrayna'nın temerrüde düştüğü üç milyar dolarlık Rus bonolarını içeren 17.5 milyar doları oluşturan eurobond'lar şeklindeki doğrudan borcudur. Bu aynı zamanda yaklaşık 16.6 milyar dolar (ABD garantileri altında tahviller dahil) uluslararası kuruluşların verdiği kredileri de kapsıyor.

    Ukrayna'nın en fazla ödemeyi önümüzdeki bir buçuk yıl içinde yapması gerektiği belirtilen makalede, Hükümetin 2019'un sonuna kadar, yaklaşık 10 milyar dolarlık döviz borcunu ödemek zorunda olduğunun altı çiziliyor.

    UKRAYNA'NIN BORCUNU ÖDEMESİ IMF'YE BAĞLI

    Ukrayna'nın önümüzdeki yıllarda borcunun tamamını geri ödeyebilmesi IMF'ye bağlı olacak gibi görünüyor. Ama bunun için önce IMF'ye olan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekecek. Özellikle, 1.9 milyar dolarlık bir dilimi elde etmek için gaz tarifelerinin hesaplanması ve bütçe göstergelerinin iyileştirilmesi için yeni bir formül oluşturmak zorunda. Bu yükümlülükleri yerine getirdikten sonra, AB'den bir milyar avro ile Dünya Bankası'ndan yaklaşık 800 milyon dolarlık kredi kaynağına erişebilecek.

    ABD ve Ukrayna askerlerinden askeri tatbikat
    © AP Photo / Efrem Lukatsky
    ABD'den Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık yardım
    KAMU BORCUNDA ARTIŞ YAŞANACAK

    Yine de, bu para yeterli olmayacaktır, zira Ukrayna'nın Temmuz ayı sonu itibariyle 800 milyon dolarlık döviz bakiyesi vardı. Böylece, Kiev Eurobond'ları ve yurtiçi devlet tahvillerini yeniden işleme koymak zorunda kalacak, ancak daha yüksek bir oranda. Bu da gelecekte kamu borcunda daha da büyük bir artışa yol açacak.

    Ukrayna'nın başka bir seçeneğinin olmadığı belirtilen makalede, devam eden siyasi ve ekonomik kargaşanın, özel kreditörlerden gelen talep eksikliğinden dolayı satışı başarısız olan Ukrayna Eurobond'larının cazibesinin artmasına engel olduğu kaydediliyor.

    Etiketler:
    kamu borcu, vatandaşlık, Döviz borcu, IMF, Rusya, Ukrayna
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İslam dünyasında Kurban Bayramı heyecanı
    İslam dünyasında Kurban Bayramı heyecanı
    Karikatür
    İsrail'de ordudan terhis edilenlerden silahlarını teslim etmeleri istenmeyecek
    İnfografik
    ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet