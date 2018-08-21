Ukrayna'da, her vatandaşın uluslararası alacaklılara ne kadar borcu olduğu hesaplandı

Ukrayna'nın dış devlet borcu Haziran 2018 itibariyle 76.3 milyar dolar. VOX Ukrayna ve Liga.net tarafından yayınlanan ortak bir makalede, bu tutarı karşılamak için her Ukrayna vatandaşının 1800 dolar ödemek zorunda olduğu belirtildi.

© Sputnik / Aleksandr Maksimenko Bloomberg uyardı: Ukrayna mali kaos tehlikesiyle karşı karşıya

Ukrayna'nın dış borçları kamu borcunun yaklaşık % 60'ını oluşturuyor ve 47,2 milyar dolara ulaşıyor. Bu miktar 9.6 milyar dolar devlet garantili borç içerirken, geri kalanı ise Ukrayna'nın temerrüde düştüğü üç milyar dolarlık Rus bonolarını içeren 17.5 milyar doları oluşturan eurobond'lar şeklindeki doğrudan borcudur. Bu aynı zamanda yaklaşık 16.6 milyar dolar (ABD garantileri altında tahviller dahil) uluslararası kuruluşların verdiği kredileri de kapsıyor.

Ukrayna'nın en fazla ödemeyi önümüzdeki bir buçuk yıl içinde yapması gerektiği belirtilen makalede, Hükümetin 2019'un sonuna kadar, yaklaşık 10 milyar dolarlık döviz borcunu ödemek zorunda olduğunun altı çiziliyor.

UKRAYNA'NIN BORCUNU ÖDEMESİ IMF'YE BAĞLI

Ukrayna'nın önümüzdeki yıllarda borcunun tamamını geri ödeyebilmesi IMF'ye bağlı olacak gibi görünüyor. Ama bunun için önce IMF'ye olan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekecek. Özellikle, 1.9 milyar dolarlık bir dilimi elde etmek için gaz tarifelerinin hesaplanması ve bütçe göstergelerinin iyileştirilmesi için yeni bir formül oluşturmak zorunda. Bu yükümlülükleri yerine getirdikten sonra, AB'den bir milyar avro ile Dünya Bankası'ndan yaklaşık 800 milyon dolarlık kredi kaynağına erişebilecek.

© AP Photo / Efrem Lukatsky ABD'den Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık yardım

Yine de, bu para yeterli olmayacaktır, zira Ukrayna'nın Temmuz ayı sonu itibariyle 800 milyon dolarlık döviz bakiyesi vardı. Böylece, Kiev Eurobond'ları ve yurtiçi devlet tahvillerini yeniden işleme koymak zorunda kalacak, ancak daha yüksek bir oranda. Bu da gelecekte kamu borcunda daha da büyük bir artışa yol açacak.

Ukrayna'nın başka bir seçeneğinin olmadığı belirtilen makalede, devam eden siyasi ve ekonomik kargaşanın, özel kreditörlerden gelen talep eksikliğinden dolayı satışı başarısız olan Ukrayna Eurobond'larının cazibesinin artmasına engel olduğu kaydediliyor.