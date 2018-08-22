Rus uzman: ABD'nin baskısı Türkiye'yi Avrupa Birliği'yle yakınlaştırıyor

Rus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RISS) Yakın ve Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, Sputnik'e verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump'ın baskıcı tutumunun Avrupa Birliği (AB), Çin, Rusya, İran ve Türkiye gibi çeşitli güçlerin birleşmesine yol açabileceğini belirtti.

Fitin, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın Avrupalı ortaklarından destek arayışı, Avrupa'da oldukça olumlu bir değerlendirmeye yol açacak jestlerde bulunması çok doğal. Türk halkı başta olmak üzere Türkiye'nin AB üyeliğine pek kimse inanmasa da Erdoğan, bu baskı koşullarında AB de dâhil olmak üzere çeşitli ülkelerde destek bulmaya çalışıyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Şöyle ki Erdoğan, Trump'ın eylemlerinin, ABD'nin baskısı altında Avrupa Birliği, Çin, Rusya, İran ve Türkiye gibi çeşitli güçlerin birleşmesine yol açacağı için uzlaşmak üzere ek zemin bulunduğunu açıkladı. Bu durumda, her şeyden önce ticaret ve ekonomi alanında bu tür diktatörce eylemleri protesto edenlerden bir çeşit tek cephe oluşacak."