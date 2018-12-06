Elveda yeşil: Avrupa, doları reddediyor

Amerikalılar geleneksel müttefikleriyle iyi ilişkiler sürdürmeye devam ettikleri sürece, bu sistem verimli bir şekilde çalıştı. Ancak, Donald Trump tarafından başlatılan ticaret savaşları bu durumu kökten değiştirdi.
Global Güvenlik Analiz Enstitüsü Direktörü Gael Loft, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “ABD, iki milyarlık nüfusa sahip ve yaklaşık 15 trilyon dolaralık GSYİH’lik ekonomileriyle dünyanın onda birine denk gelen ülkelere kaşı ekonomik savaş yürütüyor” dedi. Ayrıca, binlerce farklı ülke vatandaşı ABD Hazine Bakanlığı tarafından, ABD’den kontrol edilen küresel mali sistemi kullanma hakkına sahip olmayanlar listesine alındı. Loft, Washington’un direnen herkese karşı savaşma çabası, ABD’nin uzun kollarının ulaşamayacağı paralel bir finansal sistemi yaratacak geniş bir kitle oluşturduğunu belirtti.
RUSYA, DOLARDAN VAZGEÇİYOR
RUSYA MALİYE BAKANLIĞI: BİR MİLYAR EUROYA EŞDEĞER DEVLET TAHVİLİ EURO CİNSİNDEN GERÇEKLEŞTİ
Amerikan doları, borçlanma piyasasından çıkarılıyor. Rus şirketleri Kasım ayında 1.6 milyar dolara denk gelen üç büyük Euroband plasmanı gerçekleştirdi. Gazprom bir işlemi euroyla, RusHydro da iki işlemi yuan ve ruble üzerinden yaptı. 27 Kasım’da Rusya Maliye Bakanlığı, bir milyar euroya eşdeğer devlet tahvilinin başarılı bir şekilde Avrupa para birimi cinsinden gerçekleştirdiğini duyurdu.
PUTİN: BİZ DOLARI DEĞİL, DOLAR BİZİ KENDİLİĞİNDEN TERK EDİYOR
Putin, uluslararası bankalararası SWIFT sisteminden bağımsız sistemler oluşturulması için, ticaret ortaklarıyla çalışmaların aktif olarak yürütüldüğünü belirtmişti.
ÇİN, PAKİSTAN, İRAN, IRAK YEREL PARA BİRİMİ TERCİH EDİYOR
Çin, diğer ülkeleri hesaplarda dolar yerine yuan kullanmaya teşvik etmek için “Tek Kemer – Tek Yol” inisiyatifini çok başarılı bir araç olarak kullanıyor. Pakistan ve İran dolar yerine yuanı tercih etti. Ayrıca İran ile Irak karşılıklı ticarette kendi para birimlerini kullanma konusunda anlaştı.
Taslak belgede, euronun küresel kullanımının artırılmasına katkıda bulunulması, çok kutuplu dünyada ‘bloğun politik, ekonomik ve mali ağırlığına’ yansıyacağı belirtiliyor. Avrupalı uzmanlara göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın izlediği politikalar göz önüne alındığında bu adım, birliğin ekonomik egemenliğini artıracaktır.
DOLARIN BATIŞI HIZLANDI
ALTINA İŞARET EDİLİYOR
Merkez bankaları ve büyük yatırımcılar finansal kriz durumunda altına başvurabiliyor. Amerikalı en büyük finansörlerden biri olan Bridgewater Associates’in kurucusu milyarder Ray Dalio, döviz ve politik risklerden korunmak için en güvenilir araçlardan biri olarak altını işaret ediyor. Makul bir açıklması da var: Eğer dolar sistemi devasa ABD devlet borcunun ağırlığı altında çökerse, altın kesinlikle değer kaybetmeyecek. Dünya ticaretinde ödeme aracı olarak fonksiyonunu koruyacak olan altın, her türlü dövize olan bağımlılığı azaltır.
First Mining Gold Yönetim Kurulu Başkanı Keith Newmeyer de bu konuyla ilgili şunları söyledi: “Dünyadaki hükümetlerin borçlardan kurtulmaları gerektiğinde ve her şeyi altın fiyatına bağlamaları durumunda, küresel bir yeniden yapılanmanın gerçekleşeceğinden eminim. Bu nedenle Rusya ve Çin gibi ülkeler altın biriktiriyor. Onlar bir kaç yıl sonra neler olabileceğini biliyor”.
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