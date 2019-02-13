‘Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri bozma girişimleri başarısızlığa mahkum’

Sputnik'e konuşsan Baybatur "İlişkilerimizin iyi olması birçok ülkenin hoşuna gitmiyor, ilişkilerimizi bozmak, farklı yöntemlerle iki ülkenin arasına girmek isteyenler var. Ancak eminim ki hiçbir şey elde edemeyecekler. Türkiye, Rusya ile Ortadoğu'da, özellikle de Suriye'de barış ve istikrar için her şeyi yapabilir. Rusya bölgemiz için çok önemli bir ülke. Ben de Türkiye'nin bu ülke ile olan ilişkilerinin bir parçası olup bu ilişkinin güçlenmesi için katkıda bulunmayı çok istiyorum" dedi.

Baybatur, Türkiye ile Rusya'nın bölge halkının haklarını korumak ve emperyalist güçlerin buradaki provokasyonlarını önleyen bir tür blok teşkil ettiğini kaydetti.

© AFP 2018 / BENOIT DOPPAGNE Rusya'dan Türkiye ve Patriot açıklaması

Baybatur, şunları söyledi: "ABD'nin Patriot sistemlerini teklif ederken anlaşmayı engellemeye çalıştığı Rus S-400 sistemleri alımı konusuna bakın. Türkiye bir NATO üyesi, ancak her ülke her şeyden önce kendi çıkarlarını gözetir. Bize kimse ne yapacağımızı, kimden ne alacağımızı söyleyemez. Biz bizzat iki taraf için de en uygun seçeneği buluruz."

Türkiye'nin NATO'dan önce yüzyıllar boyu bölgede yaşadığını ve komşu ülkeleri Rusya ile İran'la temaslarda bulunduğunu kaydeden Baybatur "İyi zamanlar da oldu, kötü zamanlar da. Ama burada yaşıyoruz ve birbirimizden uzaklaşacağımız bir yer yok. Ancak bizden binlerce kilometre uzaklıktaki birilerinin kimle konuşacağımızı kimle dostluk kuracağımızı söylediği oluyor. Bu devir kapandı. Böyle yaklaşımları daha fazla kabul etmiyoruz. Bu yüzden Rusya ile ilişkilerimizde muazzam bir potansiyel görüyorum. Bu durumun hoşuna gitmediği taraflar da ne kadar bağırıp çağırırlarsa çağırsınlar, bunun bizim için bir önemi yok."