Çek uzman: Batı, işine geldiğinde Kürt sorununu kullanıyor

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman'ın Türkiye hakkında yaptığı "Neden mi Kürtlere saldırıyorlar? Çünkü fiilen IŞİD'in müttefikiler" açıklamasını yorumlayan Çek yazar Jan Campbell, Kürt sorununun zorluğuna dikkat çekerek, Batı'nın işine geldiğinde bu sorunu kullanmasını eleştirdi.

Sputnik'e konuşan Campbell, Kürt sorununun zorluğuna ve çok yönlü olduğunun altını çizdi.

Çek yazar, "Kürtler, üç yönlü bir sorun teşkil ediyor. İlk olarak Kürtlerin birlik olamama gibi iç zorlukları var. Batı için de sorun oluşturuyorlar. Batı, işine geldiğini onları kullanıyor ve suistimal ediyor. Kürtlerin rolü tamamlandığında, Batılı ülkeler tüm vaatlerinden vazgeçiyorlar. Türkiye için de Kürt sorunu, topraklarıyla ve hukuki statüsüyle ilgili bir meydana okuma" dedi.

'SURİYE'YE İLİŞKİN İFADELER ÇOK SERT'

Zeman'ın Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin görüşlerinden bahseden Campbell, "Zeman'ın sözleri, NATO ve AB'nin Suriye'deki meşru hükümeti devirmek için verdiği desteğe bir atıfta bulunmuyor. Bu nedenle, Çek liderin ifadesi çok sert" diye konuştu.

'İSLAMLAŞMA SÜRECİNDE OLDUĞU SÖYLENEMEZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi İslamlaştırma yolunu seçtiğine dair sözleri de yorumlayan Campbell, Türkiye Anayasası'nda laiklik görüşünün yer aldığının altını çizerek, kültürel özellikleri ve kültürle bağlantılı değerleri yok etmenin 80 yılda bile mümkün olmayacağını, dolayısıyla Türkiye'nin İslamlaşma sürecinde olduğunu söyleyemeyeceğini vurguladı.