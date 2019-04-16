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    Honda

    Honda, Türkiye ile Avrupa’dan neden çekiliyor?

    © AFP 2019 /
    Analiz
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    Honda’nın Türkiye ve Avrupa’daki üretimi durdurma kararını değerlendiren Japon finans ve otomotiv uzmanı Osamu Katayama, çekilme nedenlerinden biri olarak düşük üretim ve satış hacmini gösterdi, ikinci nedeninse Honda otomobillerinin, Avrupa'da uygulanan yüksek çevre güvenliği standartlarını tam olarak karşılayamaması olduğunu kaydetti.

    Arda Ermut
    © AA /
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    Türkiye'de 22 yıldır otomobil üreten Honda, bu faaliyetine 2021'de son verme kararını resmi olarak duyurdu. Konuya ilişkin değerlendirmesinde Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, "Hızla değişen piyasa dinamikleri ve teknolojik gelişmelere öncülük etme ihtiyacının farkındayız. Bu durum, Türkiye'deki otomobil üretim operasyonumuzu da kaçınılmaz olarak etkiliyor" dedi.

    Honda'nın Türkiye üretimini durdurmayı değerlendirdiği şubat ayında ortaya çıkmış, şirket o dönem İngiltere'deki Swindon fabrikası için de kapatma kararı aldığını ilan etmişti.

    Japon finans analisti, gazeteci yazar ve K-Office Şirketinin müdürü Osamu Katayama, Sputink'e verdiği röportajda Honda yönetiminin kararının arkasındaki nedenleri yorumladı.

    "Ben başlıca iki neden görüyorum. İlki, Honda otomobillerinin Avrupa pazarında düşük satışıdır. İkinci nedense, Honda otomobillerinin aynı Çin'de olduğu gibi, Avrupa'da uygulanan yüksek çevre güvenliği standartlarını tam olarak karşılayamaması" diyen Katayama, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Türkiye'de Honda, Civic Sedan üretiyor, fakat üretim hacmi düşük. 2018'de bu markadan toplam 38 bin otomobil üretildi. Bu miktardan 28 bin 600 otomobil Türkiye'nin iç pazarına yönlendirildi, diğerleriyse Avrupa'da satışa sunuldu. Bununla birlikte fabrika üretim kapasitesi yılda 50 bin otomobil, böylelikle üretim fazlası söz konusu. Bu koşullarda rekabetçi ve çevre dostu otomobili geliştirmek zor ve Honda, böyle bir şeyi göze alamaz."

    Honda
    © AFP 2019 /
    Honda Türkiye'deki otomobil üretimini durduruyor
    Honda'nın ileriki dönemde Avrupa ve Türkiye'deki üretimini yenilemeyeceğini düşündüğünü ifade eden Katayama, "Bu zorunlu olarak alınmış bir karar, Honda araçlarının düşük satış hacminden kaynaklanıyor. Diğer yandan, Toyota'nın hem Türkiye'de, hem de İngiltere'de otomobil üretmeye devam edeceği ve oralardan çekilme niyetinde olmadığı bilgisine sahibim" diye konuştu.

    'BREXİT MESELESİ HONDA'NIN KENDİ İÇ SORUNLARINA EKLENDİ

    Honda'nın Avrupa ve Türkiye'den çekilme kararını İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının etkilemiş olabileceği yönündeki görüşü de değerlendiren Katayama, şöyle konuştu:

    "Honda çok daha önceden küresel üretim ağında yeniden yapılanmaya gitme planları yapıyordu. Honda şirketinin üretim alanındaki durumun Brexit'ten daha önemli bir neden olduğunu tahmin ediyorum. Otomobil sanayiinde her türlü yeni trendler gözlemlenebiliyor, sürücüsüz otomobiller, ridesharing (otomobil paylaşımı) gibi. Honda gibi orta ölçekli bir şirketin yeni taleplere ayak uydurması çok zor. Bu nedenle şirketin küresel üretim faaliyetlerini yeniden gözden geçirmeye başladığını ve tam da o anda İngiltere'nin AB'den ayrılma sorununun ortaya çıkıp, Honda'nın kendi mevcut iç sorunlarına eklendiğini düşünüyorum.

    'REKABETÇİ VE ÇEVRE DOSTU OTOMOBİL GELİŞTİRMEK ZOR'

    Türkiye'de Honda, Civic Sedan üretiyor, fakat üretim hacmi düşük. 2018'de bu markadan toplam 38 bin otomobil üretildi. Bu miktardan 28 bin 600 otomobil Türkiye'nin iç pazarına yönlendirildi, diğerleriyse Avrupa'da satışa sunuldu. Bununla birlikte fabrika üretim kapasitesi yılda 50 bin otomobil, böylelikle üretim kapasitesi fazlası söz konusu. Bu koşullarda rekabetçi ve çevre dostu otomobili geliştirmek zor ve Honda, böyle bir şeyi göze alamaz".

    Etiketler:
    Honda, Japonya, Çin, Avrupa, Türkiye
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