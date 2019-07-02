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14:01 02 Temmuz 2019
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    Erdoğan’ın S-400’ü NATO’daki benzerlerine tercih etmesinin nedeni ne?

    © AFP 2019 / Alexander Zemlianichenko
    Analiz
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    Deutsche Welle’de yer alan bir makalede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rus S-400 füze savunma sistemlerini NATO ülkelerinde bulunan benzerlerine tercih etmesinin başlıca nedeninin kullanımındaki esneklik ve fiyatı olduğu belirtildi.

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    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
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    Makaleye göre, S-400’ler hem farklı füzelerle donatılabiliyor hem de fiyatı ABD’nin Patriot sistemlerinden iki kat daha düşük. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu silah için NATO’daki partnerleri ile anlaşmazlık yaşaması için başka nedenler de bulunuyor.

    "Ankara’nın uğruna İttifak’taki partnerleri ile anlaşmazlık yaşadığı bu silahı bu kadar önemli yapan ne?" sorusunun yöneltildiği yazıya göre, uzun ve orta menzilli bir füze savunma sistemi olan S-400, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği’nde üretilen ve daha sonra günümüz Rusyasında modernize edilen silah serisinin en gelişmiş modeli.

    S-400 uçaklar ve taktik balistik füzelerin yanı sıra 27 kilometre irtifaya kadar insansız hava araçlarını da imha edebiliyor.

    Almaz-Antey savunma şirketinin üretimini yaptığı sistem ayrıca bir komuta merkezi, mobil radar istasyonu ve roketatar donanımını içeriyor. Ayrıca Rusya’ya göre bu sistem Fransa veya ABD’deki benzerlerinden daha güçlü.

    'RUSYA FÜZE ÜRETİMİNDE HER ZAMAN DAHA İYİYDİ'

    İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi’nden Richard Collony de sistemle ilgili “Batı en iyi uçakları üretirken, Rusya her zaman füze yapımında lider konumdaydı” ifadelerini kullanıyor.

    Collony’e göre, bunun yanı sıra S-400 kullanım bakımından daha fazla esneklik sağlıyor. Sistemde farklı türden füzeler kullanılabiliyor. Sistemin bir diğer avantajı ise fiyatı. S-400, ABD’nin Patriot sisteminden neredeyse iki kat daha ucuz.

    FILE PHOTO: A Russian serviceman walks past S-400 missile air defence systems before a parade marking the anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, in central Moscow, Russia April 29, 2019. REUTERS/Tatyana Makeyeva/File Photo
    © REUTERS / Tatyana Makeyeva
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    Diğer yandan Türkiye’nin Rus silahını tercih etmesinin arkasında siyasi bir neden de olabilir. ABD yapımı silahlara karşı kullanılabilecek olması, S-400’ün Ankara için çekiciliğini arttırıyor.

    'SAVUNMADA BAĞIMSIZ POLİTİKA MESAJI'

    Bir başka uzmana göre de S-400 anlaşması, Ankara’nın ABD ve başka ülkelere, savunma alanında bağımsız bir politika gütmek istediğini göstermeye yönelik bir mesaj niteliği taşıyor.

    Makalede S-400’ün bağımsız olarak kullanılabilecek bir sistem olmasına da dikkat çekildi. Ancak Türkiye’nin S-400’ü olası hava saldırılarından nasıl koruyacağı henüz belirsizliğini koruyor. Rusya’nın bu amaca yönelik kısa menzilli modern bir sistemi bulunuyor. Türkiye belki bu silahı da satın alabilir. Zira Moskova, Ankara’ya başka silah satmaya karşı değil.

    Ankara ayrıca Rusya’dan teknoloji transferi yapmayı da planlıyor. S-400’ün bazı parçaları da Türkiye’deki fabrikalarda üretilecek.

    Etiketler:
    Füze, S-400, NATO, Türkiye, Makale, Deutsche Welle
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