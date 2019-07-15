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18:48 15 Temmuz 2019
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    S-400 Türkiye'de

    İzvestiya: Rusya, Türkiye'ye S-400 sevkiyatı için 'hava köprüsü' kurdu

    © Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
    Analiz
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    İzvestiya
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    Rusya'dan S-400 sistemleri sevkiyatında bugün 8. ve 9. uçaklar Mürted Hava Meydanı'na iniş yaptı. Sevkiyatın bu kadar hızlı olmasının nedenlerini sıralayan İzvestiya gazetesi, yaptırımlar ve Rakka'nın karşısına yapılacak olası konuşlandırmayla ilgili uzman görüşlerine yer verdi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
    Erdoğan'dan S-400 mesajı: Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz
    Rusya'nın Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatını hızlı ve kesintisiz bir şekilde gerçekleştirmek için hava köprüsü kurduğunu ve kargo uçaklarını bu kadar büyük bir sevkiyat için ilk kez kullandığını yazan İzvestiya, sürecin bu kadar hızlı ilerlemesinde ABD'nin baskısının da büyük rol oynadığını vurguladı. 

    'ABD'NİN BASKI UYGULAMASINI ZORLAŞTIRMAK İSTENİYOR'

    Gazeteye konuşan 'Eksport Voorujeniy' Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Andrey Frolov, havayoluyla teslimatın tedarik sürecini hızlandırmak ve ABD'nin Türkiye'ye baskı uygulamasını zorlaştırmak için seçildiğini belirtti.

    Frolov, "Türkiye, ilk S-400 alıcısı değil ancak Çin'le yapılan anlaşmada öngrülen deniz yoluyla teslimat yerine, burada hava yoluyla teslimat yapılıyor. Şimdiye dek, kargo uçaklarının bu kadar büyük bir sevkiyat için kullanıldığı görülmedi, en azından açık kaynaklarda böyle bir bilgi yok. Rusya, fiilen bir hava köprüsü kurdu. Sanırım ilk alayı çok hızlı bir şekilde teslim edeceğiz" diye konuştu.

    Frolov'a göre anlaşma, hem Türkiye hem de Rusya için siyasi öneme sahip, zira bu iki ülkenin yakınlığının bir göstergesi durumunda.

    'ANKARA'NIN BÖLGEDEKİ POZİSYONU BELİRGİN ŞEKİLDE GÜÇLENECEK'

    Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad
    © Sputnik /
    Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Haddad: Türkiye'ye S-400 sevkiyatı Şam'ı rahatsız etmiyor
    Askeri uzman Anton Lavrov da, S-400'lerle birlikte Türkiye'nin hava savunma kapasitesinin yeni bir seviyeye çıkacağının ve Ankara'nın bölgedeki pozisyonunun belirgin biçimde güçleneceğinin altını çizdi.

    'TÜRKİYE'Yİ ŞU ANDA TEHDİT ETMEYEN HEDEFLER ORTAYA ÇIKABİLİR'

    Lavrov, "S-400'ler günümüzde Türkiye'yi teorik olarak tehdit etmeyen ancak gelecekte ortaya çıkabilecek hedeflerle mücadele etme imkanı sunuyor. Bu tehditlere kruz füzeleri ve düşük görünürlük teknolojisiyle donatılmış uçaklar da dahil" dedi.

    Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400'lerle bağlantılı yaptırım tehditlerini yorumladı.

    'ABD'NİN SAMİMİ NİYETLERİ GÖRÜLDÜ'

    Klintseviç, tehditlerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Bunlar, güvenliğe yönelik değil, ABD'nin ekonomik sorunlarının çözümünü amaçlıyor ve partnerlerin çıkarlarını yok sayıyor. Türkiye'nin tutumu, Washington yönetiminin samimi niyetlerini ortaya çıkardı" dedi.

    'YAPTIRIMLAR YANITSIZ KALMAZ'

    Sergey Lavrov - Mike Pompeo
    © Sputnik / Екатерина Лызлова
    Pompeo’dan S-400 açıklaması: Yasalar yaptırım gerektiriyor
    Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz da, yaptırımlar konusunda şunları söyledi: "ABD'nin yaptırım uygulaması halinde, bunu yanıtsız bırakmayacağımızın sözünü verebiliriz. Yaptırım dili, stratejik partnerler arasındaki güveni zedeler. Ankara, NATO ülkelerinden birçok Patriot satmalarını istedi. Madem satmak istemediniz, şaşırmanıza gerek yok." 

    'RAKKA'NIN KARŞISI İÇİN RUSYA'NIN ONAYI ALINMIŞTIR'

    Türk basınına yansıyan haberlere göre Türk askeri yönetimi, ilk S-400 bataryasını Suriye sınırına, Rakka kentinin karşısına konuşlandırmayı planlıyor. 

    Bu konuyu değerlendiren eski Füze Birlikleri Komutanı Korgeneral Aleksandr Gorkov, bu noktanın Rusya'nın onayı olmadan seçilemeyeceği görüşünde. 

    Gorkov, "Füze savunma sistemleri alımında bunların kullanım şekli ve konuşlanma noktaları detaylı şekilde konuşuluyor. Eğer Rus uçakları S-400'ün etki alanına girerse, Türk tarafıyla ek istişareler yapılacak" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    analiz, haber, Açıklama, S-400, Rusya, Türkiye, İzvestiya
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