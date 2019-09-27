Contra Magazin: Rusya, Türkiye ve İran ABD dolarına 'elveda' diyor

Bu bağlamda yeni süreçte uluslararası ticarette yerel paraların ve euronun kullanıldığını kaydeden Contra Magazin, özellikle Rusya, Türkiye ve İran'ın dolara 'elveda' dediğinin altını çizdi.
'ABD, TİCARİ İŞLEMLERİ TAKİP ETME İMKÂNINI KAYBETTİ'
Contra Magazin'e konuşan İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Hemmati, Rusya ve İran'ın tüm ticari işlemleri yerel parayla yaptığına, İran-Türkiye ticaretinin yaklaşık yüzde 30-50'sinin euro ya da yerel parayla gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, bu eğilim sonucunda doların pazardaki payının azaldığını ve ABD'nin ticari işlemleri takip etme imkânından mahrum kaldığını söyledi.
'YAPTIRIMLAR İRAN MERKEZ BANKASI'NI ETKİLEMEZ'
Yeni yaptırımları 'psikolojik nüfuz' girişimi olarak niteleyen Hemmati, bunun sonuç vermeyeceğini, zira İran Merkez Bankası'nın işlemlerin yapılması için farklı yöntemler kullandığının altını çizdi.
'RUSYA, PETROLÜ EURO VE YUANLA SATIYOR'
Contra Magazin, Rusya gibi büyük petrol üreticilerinin yanı sıra Çin ve AB gibi tüketicilerin de ABD'nin nüfuzunu azaltmak için küresel ticareti çeşitlendirme taraftarı olduğunu kaydetti.
İLK ADIM ARALIK 2014'TE ATILDI
Moskova ve Pekin, ticarette ulusal para birimlerine geçmeye ilk olarak Aralık 2014'te karar verdi.
O dönemden bu yana rubleyle doğrudan ticareti öngören anlaşmaları yürürlüğe koyan iki ülke, son olarak Haziran 2019 başında ulusal para birimleriyle ticaret yapılmasını öngören hükümetler arası anlaşma imzaladı.
Anlaşma kapsamında bu yıl sonuna kadar devreye sokulması planlanan SWIFT'in yerini alacak yeni sistemin öncelikle köklü Rus enerji ve tarım şirketleri tarafından kullanılması bekleniyor.
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