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13:39 27 Eylül 2019
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    dolar

    Contra Magazin: Rusya, Türkiye ve İran ABD dolarına 'elveda' diyor

    © REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
    Analiz
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    ABD dolarının hegemonyasına son vermek için dünya genelinde yürütülen kampanyanın giderek güçlendiğini belirten Avusturya merkezli Contra Magazin dergisi; Rusya, Türkiye ve İran'ın ABD dolarına 'elveda' dediğini yazdı.

    Merkez Bankası-Dolar
    © Sputnik / Vladimir Sergeev
    Rusya, Çin ve Avrupa ülkeleri doların hegemonyasına son veriyor
    ABD'nin baskıcı politikalarına tepki olarak dolar kullanımını azaltma politikası izleyen ülkeler, bu konuda önemli ilerleme kaydetti.

    Bu bağlamda yeni süreçte uluslararası ticarette yerel paraların ve euronun kullanıldığını kaydeden Contra Magazin, özellikle Rusya, Türkiye ve İran'ın dolara 'elveda' dediğinin altını çizdi.

    'ABD, TİCARİ İŞLEMLERİ TAKİP ETME İMKÂNINI KAYBETTİ'

    Contra Magazin'e konuşan İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Hemmati, Rusya ve İran'ın tüm ticari işlemleri yerel parayla yaptığına, İran-Türkiye ticaretinin yaklaşık yüzde 30-50'sinin euro ya da yerel parayla gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, bu eğilim sonucunda doların pazardaki payının azaldığını ve ABD'nin ticari işlemleri takip etme imkânından mahrum kaldığını söyledi.

    'YAPTIRIMLAR İRAN MERKEZ BANKASI'NI ETKİLEMEZ'

    © AP Photo / Carolyn Kaster
    ABD, İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine aldı
    ABD'nin geçen hafta Tahran'a yönelik İran Merkez Bankası'nı da kapsayan bir yaptırım paketi kabul ettiğini ancak İranlı bankaların Amerikan finans sisteminden çıktığı için yaptırımların etkisiz olacağını yazan Contra Magazin, "Bu cezai önlemler, ABD'nin İran'a diz çöktürme kampanyasının bir parçası" ifadesini kullandı.

    Yeni yaptırımları 'psikolojik nüfuz' girişimi olarak niteleyen Hemmati, bunun sonuç vermeyeceğini, zira İran Merkez Bankası'nın işlemlerin yapılması için farklı yöntemler kullandığının altını çizdi.

    'RUSYA, PETROLÜ EURO VE YUANLA SATIYOR'

    Contra Magazin, Rusya gibi büyük petrol üreticilerinin yanı sıra Çin ve AB gibi tüketicilerin de ABD'nin nüfuzunu azaltmak için küresel ticareti çeşitlendirme taraftarı olduğunu kaydetti.

    Dolar
    © REUTERS /
    ‘Doların dünya para birimi olmaktan çıkmasıyla ABD, dünya hegemonyasının önemli bir kısmını kaybeder’
    "Rusya, petrolü euro ve yuan ile satıyor. Venezüella ve İran, petrolünün büyük bölümünü dolar kullanılmadan satıyor. Doların zayıflaması, doları küresel rezerv para birimi statüsünden mahrum bırakacak' diye devam eden Contra Magazin, bunun sonucunda ABD'nin diğer ülkelere nüfuz etme imkânının da azalacağını vurguladı.

    İLK ADIM ARALIK 2014'TE ATILDI

    Moskova ve Pekin, ticarette ulusal para birimlerine geçmeye ilk olarak Aralık 2014'te karar verdi.

    O dönemden bu yana rubleyle doğrudan ticareti öngören anlaşmaları yürürlüğe koyan iki ülke, son olarak Haziran 2019 başında ulusal para birimleriyle ticaret yapılmasını öngören hükümetler arası anlaşma imzaladı.

    Anlaşma kapsamında bu yıl sonuna kadar devreye sokulması planlanan SWIFT'in yerini alacak yeni sistemin öncelikle köklü Rus enerji ve tarım şirketleri tarafından kullanılması bekleniyor.

    Etiketler:
    İran Merkez Bankası, Contra Magazin dergisi, Ticaret, Ekonomi, hegemonya, Yaptırım, Yuan, Euro, Dolar, ABD, İran, Rusya, Türkiye
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