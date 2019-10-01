Araştırma: Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sayısı açıklanandan düşük

Araştırmaya göre Türkiye'de Türk yetkililerin pek çok kez açıkladığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) de dahil olmak üzere birçok organizasyonun kayıtlarına da girdiği gibi 3 milyon 600 bin Suriyeli sığınmacı yaşamıyor.
DW Türkçe’de yer alan habere göre Alman DeZIM Enstitüsü'nün araştırmasında Türkiye'de 2 milyon 700 bin ile 3 milyon arasında Suriyeli sığınmacının bulunmasının "gerçekçi" olduğu belirtildi. Araştırmanın Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve bilimsel veriler baz alınarak hazırlandığı ifade edildi.
‘HESAPLANMA YÖNTEMLERİNDE ZAYIFLIKLAR VAR’
Araştırma Suriye'ye dönen veya Avrupa'ya gidenlerin sistemden çıkarılmadığını, ayrıca yüzde 8-12 civarında Suriyelinin ilk kayıt yaptırdığı şehirden ayrıldığını ve başka bir şehirde başka bir isimle yeni bir kayıt yaptırdığını ortaya koyuyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 19 Eylül'de yaptığı açıklamada Türkiye’de geçici koruma statüsüyle 3 milyon 600 bin Suriyelinin yaşadığını, şimdiye kadar 354 bininin geri dönüş yaptığını açıklamıştı.
‘KAPILARI AÇARIZ’ AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'de "güvenli bölge" oluşturulmazsa sığınmacıları Avrupa'ya gönderebileceklerini söylemiş ve AB'yi söz verdiği yardımları yapmadığı gerekçesiyle eleştirmişti. Ancak AB Komisyonu sözcülerinden Natasha Bertraud, Türkiye'deki Suriyelilere yardım için taahhüt edilen 6 milyar euro’luk mali kaynağın 5 milyar 600 milyon euro’luk bölümünün tahsis edildiğini ve geriye kalan kısmın da kısa süre içerisinde aktarılacağını belirtmişti.
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