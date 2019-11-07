Rus uzman: Türkiye, Bağdadi’nin ablasından değerli bilgiler alacak

Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) Askeri ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Aleksey Podberezkin, Sputnik’e açıklamasında, “Elbette yakalananlar IŞİD’in içindeki durumu biliyor. Doğal olarak bu bilgi, IŞİD ile doğrudan silahlı mücadeleye giren Türkiye için büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin mevcut koşullarda doğru hareket ettiğini ve IŞİD’in içindeki durumla ilgili çok ilginç şeyler öğreneceğini dile getiren Rus uzman, başta IŞİD üyeleri dahil teröristlerin yakınlarının, sıkça örgütler içinde kilit önemdeki pozisyonlarda bulunduğu veya önemli işlevleri yerine getirdiği nedeniyle değerli bilgilere sahip olduğunu kaydetti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün, "Türkiye, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır" demişti.