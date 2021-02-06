İsrail basını: Lillian’ın yeni Ankara maslahatgüzarı olarak atanması Erdoğan’a olumlu mesaj

İsrail-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için Tel Aviv’in Ankara’ya yönelik olumlu adımlar attığı ifade ediliyor. İsrail haber sitesi i24news, Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarlığı’na Türkiye’yi iyi bilen Lillian’ın atanmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki ülke arasındaki ilişkilere eski sıcaklığı geri getirmek için bir mesaj olduğunu yazdı.

Neredeyse 10 yıldır ikili ilişkilerinin gergin olduğu Türkiye ve İsrail arasında, normalleşme için karşılıklı bazı hamlelerin yapılıyor.

En son İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarlığı’na Irit Lillian'ın atandığı açıklandı.

Arapça da yayın yapan İsrail haber sitesi i24news, Türkiye'yle 259 km sınırı olan Bulgaristan'da büyükelçilik görevini yürüten Lillian'in önde gelen bir diplomat ve Türk işlerinde uzman bir kişi olduğunu yazdı.

Haberde, bu adımın İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a önemli bir mesaj olduğu, böylesi tecrübeli bir kişinin atanmasının Tel Aviv’in Ankara’yla ilişkilere eski sıcaklığı geri getirmek istediği anlamına geldiği belirtildi.

26 Ocak itibarıyla Ankara'daki görevine başlayan Lillian, 1.5 yıl boyunca maslahatgüzar olarak görev yapan Roey Gilad'ın yerini almış oldu.

التعيين الدبلوماسي الجديد لإسرائيل في تركيا: أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعيين الدبلوماسية البارزة والخبيرة في الشؤون التركية إيريت ليليان بمنصب القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في العاصمة التركية أنقرة، بحسب بيان تابع للوزارة الإسرائيلية.https://t.co/e116HxxqY4 — i24NEWS Arabic (@i24NEWS_AR) February 4, 2021

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Lillian kimdir?

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nda kariyer diplomatı olan 1962 doğumlu Lillian, 2015-2019'da İsrail'in Bulgaristan Büyükelçisi, 2007'de de İsrail'in Avustralya Büyükelçisi idi.

Türkiye-İsrail arasındaki ilişkiler, bazı gerginlikler nedeniyle 15 Mayıs 2018'den bu yana büyükelçiliklerdeki maslahatgüzarlar tarafından yürütülüyor.

Türkiye-İsrail ilişkileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2009'da başbakanlık yaptığı dönemde İsviçre'nin Davos kentinde her yıl yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nun Gazze oturumunda eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile sert bir tartışma yaşamış, salonu terk etmişti.

Bu olayın ardından Mavi Marmara saldırısı izledi. 31 Mayıs 2010 tarihinde yaşanan olayda İsrail Gazze’yeyardım götüren yolcu gemisine saldırı düzenledi ve 9 Türk aktivist hayatını kaybetti, pek çok kişi yaralandı. Olayın akabinde Başbakan Erdoğan bunu ‘devlet terörizmi’ olarak nitelendirdi ve elçisini İsrail'den çekti. Daha sonra Türkiye, İsrail ile diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürdü.

Haziran 2016'da iki ülke anlaştı ve yeni atanan büyükelçiler Tel Aviv ve Ankara'da 2016 sonunda göreve başladı.

Ancak Aralık 2017'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesi ve ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma planı, Türkiye'nin tepkisini çekti.

İsrail'de, büyükelçiliğin açılacağı tarih olan Mayıs 2018'de Filistinlilerin karar tepki için düzenlediği protesto gösterilerinde 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Türkiye, bu aşamada Tel Aviv'deki büyükelçisi Kemal Ökem'i geri çekti. Bunun ardından İsrail'in de merkeze çağırdığı Ankara Büyükelçisi Eithan Naeh'in bir süre sonra görev süresi doldu.

İki ülke o zamandan beri ilişkilerini büyükelçiliklerdeki maslahatgüzarlarla yürütülüyor.