Güney Kore, ABD'den duyurdu: Trump ve Kuzey Kore lideri Kim yan yana gelecek

Kuzey Kore ile ilişkilerinde bir dönüm noktasından geçen Güney Kore, ABD hattında da temaslarını sürdürüyor. Kuzey Kore- ABD arasında gayrıresmi elçi rolü üstlenen Güney Kore, tarihi bir açıklama yaptı. Buna göre ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim mayıs sonuna kadar bir ilke imza atacak ve şahsen bir araya gelecek.

© REUTERS/ Jung Yeon-je Kuzey Kore ve Güney Kore arasında bir ilk daha

Kore yarımadasında Güney Kore'nin ev sahipliği yaptığı PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'yla esmeye başlayan dostluk rüzgarları etkisini artırırken Kuzey Kore de olumlu adımlarına temkinli yaklaşan ABD'yi de sonunda ikna etmeyi başardı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşme talebini ABD Başkanı Donald Trump'a iletti, Trump da bu daveti kabul etti.

ÖNCE KUZEY KORE, ARDINDAN ABD

Hafta başında Kuzey Kore'ye giden ve Kim'le görüşen ilk Güney Koreli yetkililer olarak tarihe geçen heyetin başındaki isim olan Chung, bu temaslarının hemen ardından soluğu ABD'de aldı.

'KİM, ABD VE GÜNEY KORE ARASINDAKİ RUTİN TATBİKATIN GEREKLİLİĞİNİ ANLIYOR'

© AFP 2018/ Ed Jones ABD ve Güney Kore'den ortak askeri tatbikat

Önce Trump, Güney Kore'nin 'yakında büyük bir duyuru' yapacağını' açıkladı.

Ardından Beyaz Saray'ın dışında tek başına kameralar karşısında geçen Chung şu ifadeleri kullandı: "Görüşmemizde Trump'a Kim'in nükleersizleşme yönünde verdiği taahhütlere bağlı olduğunu söylediğini aktardım. Kim, Kuzey Kore'nin nükleer deneme veya füze denemesinden kaçınma sözü verdi. Kim, Kore Cumhuriyeti ile ABD arasındaki rutin askeri tatbikatın sürmesi gerektiğini anlıyor, Trump ile mümkün olduğunda çabuk bir araya gelme isteğini de dile getirdi. Trump da daimi nükleersizleşme için mayıs sonuna kadar Kim ile görüşmeyi kabul etti."

TRUMP: GÖRÜŞMENİN PLANLARI YAPILIYOR, HENÜZ YAPTIRIMLAR KALKMAYACAK

Bu duyurunun ardından Trump da doğrulama tweet'i attı: "Kim Jong Un Güney Koreli Yetkililerle yalnızca nükleer faaliyetleri dondurma değil tamamen nükleersizleşme hakkında konuştu. Ayrıca bu süreçte Kuzey Kore deneme yapmayacak. Büyük yol kat ediliyor ama uzlaşıya varılana dek yaptırımlar kalkmayacak. Görüşmenin planları yapılıyor."

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 Mart 2018

ABD ile Kuzey Kore arasında remi diplomatik ilişki bulunmuyor. Bugüne dek bir ABD başkanı ile Kuzey Kore lideri de hiç bir araya gelmedi. Dolayısıyla aksi yönde bir gelişme olmaması halinde Trump ve Kim görüşmesi bir ilk olarak tarihe geçecek.

HER ŞEY KİM'iN YENİ YIL MESAJIYLA BAŞLADI

Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kim'in yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

İki ülke heyetlerinin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde vardığı anlaşma kapsamında olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun katılması, iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesi ve ortak kadın buz hokeyi takımı kurulması kararlaştırılmıştı.

NİSANDA DA GÜNEY KORE LİDERİ İLE GÖRÜŞECEK

PyeongChang'ın 9 Şubat'taki açılış törenine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong da katılmıştı. Ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından görevlendirilen özel heyet, iki günlük ziyarette Kim ile bir araya gelmiş, Kim'in 'yeniden birleşme' ve ABD ile müzakere konusundaki istekliliğini dile getirmişti.

Kim, nisan ayında da Moon ile görüşecek. Bu görüşme de tarihte bir ilk olacak.