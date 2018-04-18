'CIA Direktörü Pompeo, Kuzey Kore'ye gidip lider Kim'le görüştü'

Güney Kore ve ABD liderleriyle iki tarihi zirveye hazırlanan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un CIA Direktörü Mike Pompeo ile bu ay başında gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

AP ajansına konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni dışişleri bakanı olarak atadığı Pompeo’nun Kuzey Kore’ye gidip Kim ile bir araya geldiğini doğruladı.

BREAKING: 2 US officials say CIA Director Mike Pompeo has met with North Korean leader Kim Jong Un. — The Associated Press (@AP) 18 Nisan 2018

Gizli zirveyi ilk gündeme taşıyan Washington Post gazetesi de görüşmenin nisan başında, yani ABD Dışişleri Bakanı görevine getirildiği 13 Mart’tan kısa bir süre sonra gerçekleştiğine dikkat çekti.

Mike Pompeo, CIA chief and secretary of state nominee, secretly met with North Korea's Kim Jong Un weeks ago https://t.co/Rrnf95U1Tc — Washington Post (@washingtonpost) 18 Nisan 2018

2014’te de dönemin CIA Direktörü James Clapper, gözaltındaki iki ABD’linin durumunu görüşmek için gizlice Kuzey Kore’ye gitmişti.

Trump, dün bir araya geldiği Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile basın açıklamasında Kim'le haziran başında görüşebileceğini yinelemişti.

Kim ile Güney Kore lideri Moon Jae-in arasında 11 yıl sonra bir ilk niteliğindeki görüşme de 27 Nisan'da yapılacak.