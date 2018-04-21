Kuzey Kore lideri Kim: Artık nükleer füze denemesine ihtiyaç yok

© AP Photo / Lee Jin-man Kim-Moon zirvesi öncesi iki lider arasında ilk kez kırmızı hat oluşturuldu

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre, ülkenin lideri Kim Jong-un balistik füze denemelerine ve nükleer silah testlerine artık gerek olmadığını açıkladı. Buna göre, Kuzey Kore ordusu 21 Nisan itibarıyla füze denemelerine son verecek.

Kim, füze denemelerinin durdurulması taahhüdünün göstergesi olarak, Punggye-ri nükleer test sahasının da kapatılacağını duyurdu. Diğer yandan Kuzey Kore lideri, bütün nükleer denemelerin durdurulması için uluslararası çabalara katılım göstereceklerini de duyurdu.

Karar, Kore İşçi Partisi'nin toplantısında alındı.

DETAILS: #KimJongUn declares #NorthKorea's military will cease carrying out #nuclear tests by April 21, according to the state-run KCNA news agency https://t.co/8gVyf6H6yg pic.twitter.com/WXN0qb3Que — Sputnik (@SputnikInt) 20 April 2018

​Kore Yarımadası'ndaki barış girişimleri, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un mayıs ya da haziranda görüşeceklerini açıklamalarının ardından eşik atlamıştı.

Diğer yandan Kuzey ve Güney Kore liderleri 27 Nisan'da Kore Yarımadası'nının nükleerden arındırılmasını görüşmek üzere iki ülke arasındaki sınırda bir araya gelecek. Tarihi zirve öncesi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında ilk kez acil telefon hattı kuruldu.