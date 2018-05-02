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    Japonya Başbakanı Şinzo Abe- Filistin lideri Mahmud Abbas

    Japonya, Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımayacak

    © REUTERS / Majdi Mohammed
    Asya & Pasifik
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    Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımayacağını belirtti.

    Abe, Ortadoğu turu kapmasında geldiği Filistin'de Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü. İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah'ta gerçekleşen görüşmede, iki lider Filistin'deki son gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

    Başbakan Abe, Japonya'nın Filistin'e yönelik yardımlarına devam edeceğini belirterek, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklediklerini kaydetti.

    İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma yönündeki planını açıklamasının ardından dönem başkanı Türkiye'nin ev sahipliğinde olağanüstü toplandı.
    © AP Photo / Osman Orsal
    Çin: Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin’i destekliyoruz
    Japonya Başbakanı ayrıca, "Japonya Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımayacak" ifadelerini kullandı.

    Filistin lideri Mahmud Abbas da iki ülke arasındaki dostluğa dikkati çekerek, Abe'ye her alanda Filistin'e verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

    Abbas, görüşmede Filistin tarafının, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasını öngören iki devletli çözümden yana olduklarını tekrarladı.

    Filistin lideri, söz konusu çözümü esas alan uluslararası meşru kararların uygulanması yönündeki çabalarda iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

    Görüşmenin ardından Abbas, Abe ve beraberindeki heyet onuruna akşam yemeği verdi.

    ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı.

    Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde büyük tepkiyle karşılanmıştı.

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    Etiketler:
    Mahmud Abbas, Şinzo Abe, Kudüs, İsrail, Filistin, Japonya
    Topluluk kurallarıTartışma
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