Merkel'den Azerbaycan'a 'tarihi ziyaret': Dağlık Karabağ sorunu barış yoluyla çözülmeli

ALİYEV MERKEL'E DAĞLIK KARABAĞ SORUNUYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ
Merkel'e bölgesel güvenlik konularının yanı sıra özellikle Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili bilgi verdiğini kaydeden Aliyev, "Bildiğiniz gibi Azerbaycan'ın uluslararası toplum tarafından tanınan toprakları uzun yıllardır Ermenistan'ın işgali altındadır. Bu işgal sonucunda 1 milyondan fazla Azerbaycanlı mülteci durumuna düşmüştür. Çatışmayla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 4 kararname kabul etmiştir. Bu kararnamelere göre Ermeni ordusu, işgal altındaki topraklardan derhal ve kayıtsız şartsız çıkartılmalıdır. Maalesef Ermenistan bu kararları hiçe sayıyor ve uygulamıyor. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü temin edilmeli ve sorun bu prensip temelinde çözüme kavuşmalıdır." diye konuştu.
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Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru'na da değinen Aliyev, 40 milyar dolar sermaye gerektiren bu projenin mayıs ayında resmi açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.
Demokrasi ve insan hakları konularını da müzakere ettiklerini dile getiren Aliyev, bu konuda da iş birliğini devam ettireceklerini vurguladı.
MERKEL'DEN TİCARET VURGUSU
Merkel ise ziyaretinin iki ülke ilişkilerini müzakere etmek için iyi bir fırsat sunduğunu belirtti. 100. yılını kutlayan Azerbaycan'ın geleneklere sahip bir ülke olduğunun altını çizen Merkel, "Azerbaycan Almanya'nın bu bölgedeki en büyük ve en önemli ticari ortağı. Almanya, Azerbaycan ekonomisinin çeşitlendirilmesine katkı sunmaya hazır." ifadelerini kullandı.
Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun önemine de değinen Merkel, bu hattın bölge ve Avrupa arasındaki ticari ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı. Merkel, Dağlık Karabağ sorununun çözülmesini istediklerini belirterek, bölgedeki tüm sorunların barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ifade etti.
Aliyev ve Merkel daha sonra Azerbaycanlı ve Alman iş adamlarıyla bir araya geldi. Merkel, temaslarının ardından Azerbaycan'dan ayrıldı.
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