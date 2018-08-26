Merkel'den Azerbaycan'a 'tarihi ziyaret': Dağlık Karabağ sorunu barış yoluyla çözülmeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti. Aliyev'in 'tarihi ziyaret' olarak tanımladığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Merkel, "Dağlık Karabağ sorununun barış yoluyla çözülmesini istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti. Aliyev ve Merkel, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Aliyev, Başbakan Merkel'in Azerbaycan'ı ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, bunun 'tarihi bir ziyaret' olduğunu söyledi. Aliyev, bu ziyaretin Almanya-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesine ivme kazandıracağından emin olduğunu vurguladı.

ALİYEV MERKEL'E DAĞLIK KARABAĞ SORUNUYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Merkel'e bölgesel güvenlik konularının yanı sıra özellikle Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili bilgi verdiğini kaydeden Aliyev, "Bildiğiniz gibi Azerbaycan'ın uluslararası toplum tarafından tanınan toprakları uzun yıllardır Ermenistan'ın işgali altındadır. Bu işgal sonucunda 1 milyondan fazla Azerbaycanlı mülteci durumuna düşmüştür. Çatışmayla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 4 kararname kabul etmiştir. Bu kararnamelere göre Ermeni ordusu, işgal altındaki topraklardan derhal ve kayıtsız şartsız çıkartılmalıdır. Maalesef Ermenistan bu kararları hiçe sayıyor ve uygulamıyor. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü temin edilmeli ve sorun bu prensip temelinde çözüme kavuşmalıdır." diye konuştu.

'SON 15 YILDA AZERBAYCAN'A 250 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM'

© AFP 2018 / ANDREJ ISAKOVIC 'Azerbaycan, Türkiye ekonomisinin geleceğinden emin'

Aliyev, Azerbaycan ve Almanya arasındaki ticaret hacminin arttığına dikkati çekerek, Alman şirketlerin Azerbaycan'da birçok projeye katıldığını, Merkel'in ziyareti sonrasında onların faaliyetlerinin daha da gelişeceğinden emin olduğunu söyledi. Azerbaycan'ın ekonomik çeşitlendirme politikasını başarıyla yürüttüğü ve büyük yatırımların yapıldığını ifade eden Aliyev, "Yatırım ortamı çok iyi. Son 15 yılda Azerbaycan'a 250 milyar dolar yatırım yapıldı. Bunun da neredeyse yarısı yabancı sermayeden oluşmaktadır." dedi. Aliyev, enerji güvenliği konusunu da konuştuklarını belirterek, Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğinin temin edilmesine katkı sağladığını kaydetti.

Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru'na da değinen Aliyev, 40 milyar dolar sermaye gerektiren bu projenin mayıs ayında resmi açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Demokrasi ve insan hakları konularını da müzakere ettiklerini dile getiren Aliyev, bu konuda da iş birliğini devam ettireceklerini vurguladı.

MERKEL'DEN TİCARET VURGUSU

Merkel ise ziyaretinin iki ülke ilişkilerini müzakere etmek için iyi bir fırsat sunduğunu belirtti. 100. yılını kutlayan Azerbaycan'ın geleneklere sahip bir ülke olduğunun altını çizen Merkel, "Azerbaycan Almanya'nın bu bölgedeki en büyük ve en önemli ticari ortağı. Almanya, Azerbaycan ekonomisinin çeşitlendirilmesine katkı sunmaya hazır." ifadelerini kullandı.

Merkel, Avrupa'nın enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinde Azerbaycan'ın önemli bir faktör olduğuna dikkati çekerek, Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa'nın enerji temininde büyük rol oynayacağını kaydetti.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun önemine de değinen Merkel, bu hattın bölge ve Avrupa arasındaki ticari ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı. Merkel, Dağlık Karabağ sorununun çözülmesini istediklerini belirterek, bölgedeki tüm sorunların barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ifade etti.

Aliyev ve Merkel daha sonra Azerbaycanlı ve Alman iş adamlarıyla bir araya geldi. Merkel, temaslarının ardından Azerbaycan'dan ayrıldı.