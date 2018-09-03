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20:07 03 Eylül 2018
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    Şi Cinping ve Cyril Ramaphosa

    Şi'den Afrika'ya 60 milyar dolarlık destek açıklaması: Yatırımlar için herhangi bir şart koşmuyor ve içişlerine müdahale etmiyoruz

    © REUTERS /
    Asya & Pasifik
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    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen 2018 Çin-Afrika İş Birliği Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Çin'in Afrika'ya 60 milyar dolarlık mali destek sağlayacağını söyledi.

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    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    Şi, başkent Pekin'de düzenlenen 2018 Çin-Afrika İş Birliği Forumu çerçevesinde gerçekleştirilen Çin ve Afrikalı iş dünyasının diyalog toplantısında yaptığı konuşmada, Afrika'nın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 'doğal ve tarihi' bir uzantısı, aynı zamanda da önemli bir katılımcısı olduğunu belirterek Afrika ülkelerinin projeye katılımını desteklediklerini belirtti.

    Çin ve Afrika'nın iki tarafın ortak refah ve yararına hizmet eden Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni beraber inşa ettiğini kaydeden Şi, Çin'in Afrika'ya 60 milyar dolarlık mali destek sağlayacağını söyleyerek "Çin, Afrika yatırımları için herhangi bir şart koşmuyor ve içişlerine müdahale etmiyor" diye konuştu.

    Şi, Çin'in Afrika ile kalkınma deneyimini paylaşmayı arzu ettiğini vurgulayarak Afrika'nın canlanmasını ve refahının artmasını desteklediklerini dile getirdi.

    Çin'in dışa açılmasının süreceğini belirten Şi, Afrikalı şirketlerin Çin'e yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek Afrika'ya yatırım yapan Çinli şirketlerin de yerel kültür ve geleneklere saygı duyması ve sosyal sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

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    © REUTERS / Mike Hutchings
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    Çin, geçen aylarda Afrika'da yaptığı yatırımlarla kıta ülkelerini borç tuzağına sürüklediği eleştirilerine maruz kalmıştı.

    Çin-Afrika İş Birliği Forumu (FOCAC), kurulduğu 2000 yılından bu yana ilki 2006'da Pekin'de, ikincisi de 2015'te Johannesburg'da olmak üzere iki kez zirve düzenledi. Bu yıl Pekin'de düzenlenen üçüncü zirveye 50'den fazla Afrika ülkesinin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği gibi uluslararası ve bölgesel örgütlerin temsilcileri katılıyor.

    Etiketler:
    Çin-Afrika İş Birliği Forumu (FOCAC), Çin-Afrika İş Birliği Forumu (FOCAC), Cyril Ramaphosa, Şi Cinping, Pekin, Çin, Afrika
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