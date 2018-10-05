Çin'in uzay istasyonu projesi ertelenebilir

Long March 5B'nin, uzay istasyonunun "Tinahe" adı verilen 20 tonluk çekirdek modülünü 2020'de dünya yörüngesine taşıması planlanıyordu.
Roketin test uçuşunun ötelenmesinin uzay istasyonunun kurulumunun da ertelenmesine yol açacağı tahmin ediliyor.
Çin'in dünya yörüngesine kurmayı planladığı uzay istasyonunun, ana parçayı taşıyacak ağır yük roketinin test uçuşundaki gecikme nedeniyle ertelenebileceği bildirildi.
Long March 5B'nin, uzay istasyonunun "Tinahe" adı verilen 20 tonluk çekirdek modülünü 2020'de dünya yörüngesine taşıması planlanıyordu.
Roketin test uçuşunun ötelenmesinin uzay istasyonunun kurulumunun da ertelenmesine yol açacağı tahmin ediliyor.
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