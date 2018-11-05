Japonya Dışişleri: Ortadoğu ile daha derinlemesine alakadar olmamız bakımından Türkiye önemli bir ortak

Japon Dışişleri Bakanı Kono, Dışişleri Bakanlığı İkura Konukevi'nde ikili görüşme öncesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Suriye’de 3 yıl rehin kalan Japon gazeteci Jumpei Yasuda’nın serbest bırakılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Türk hükümetinin çok değerli katkıları olduğunu belirten Kono, “Bugün burada yeniden bir araya gelişimizi fırsat bilerek şükranlarımızı sunmak istiyorum. Japonya’nın Ortadoğu ile daha derinlemesine alakadar olması bakımından Ortadoğu bölgesinde büyük rol üstlenen Türkiye, Japonya için son derece önemli bir ortaktır" diye konuştu.

Kono, Türkiye’nin Japonya için önemli bir stratejik ortak olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecek yıl Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenecek G-20 Zirvesi’ne katılımlarını arzu ettiklerini dile getirerek, "Bununla birlikte Japonya ve Türkiye arasındaki iyi ilişkileri daha da güçlendirmenin bizim vazifemiz olduğu düşüncesindeyiz. Onun için siyaset, ekonomi, kültür, afet alanlarında iki ülke arasındaki iş birliğini ilerletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.