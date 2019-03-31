Kuzey Kore'den Madrid'deki büyükelçilik baskınına ilişkin ilk açıklama

Kuzey Kore, geçen ay İspanya'nın başkenti Madrid'deki büyükelçilik binasına yapılan baskını 'vahim bir terör saldırısı' olarak nitelendirdi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore basınına dayandırdığı habere göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, şubat ayında Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine yapılan baskının 'vahim bir terör saldırısı' olduğu ifade ederek, bunun uluslararası yasaların çiğnenmesi anlamına geldiğini söyledi.

Sözcü, olayla ilgili soruşturma başlatılması gerektiğini kaydetti.

Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliği'ne, 22 Şubat'ta bir grubun baskın düzenlediği ve içerideki personeli en az 4 saat rehin aldığı ileri sürülmüştü. Olayın, binadan kaçmayı başaran Kuzey Koreli bir kadın diplomatın İspanyol polisinden yardım istemesiyle ortaya çıktığı belirtilmişti.

Büyükelçiliğe baskın yapılarak içerideki personelin rehin tutulması ve sonrasında bazı belgeler ile bilgisayarların alınması konusunda 14 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

Baskına karışan 10 kişi arasından kimlikleri tespit edilen 7 kişi hakkında cebirle konut dokunulmazlığını ihlal, gasp, tehdit ve organize suçların da aralarında bulunduğu toplam 6 farklı suçtan uluslararası arama ve tutuklama kararı çıkarılmıştı.