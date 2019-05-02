Bilim insanlarına göre, daha fazla pirinç tüketimi obeziteyi azaltabilir: Her gün 50 gram

Japon bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırma düzenli olarak pirinç tüketiminin obezite riskini azalttığını tespit etti. Araştırmacılara göre, bunun sebebi de düşük yağ oranına sahip pirincin içindeki liflerle daha fazla tokluk hissi vermesi.

Bloomberg’in aktardığına göre, Japonya’nın Kyoto kentindeki Doshisha Beşeri Bilimler Koleji’nden bilim insanları, 136 ülkeden insanların beslenme ve yaşam biçimlerini inceledi. Araştırmada günde ortalama pirinç tüketiminin fazla olduğu bölgelerde insanların daha zayıf olduğu gözler önüne serildi.

Araştırmanın neticesinde her gün 50 gram pirinç tüketiminin obeziteyi yüzde 1 oranında (650 milyon kişiden 643.5 milyon kişiye) düşürebileceği çıkarımına varıldı.

Doshisha Beşeri Bilimler Koleji’nden araştırmanın yöneticisi Profesör Tomoko Imai “Pirincin temel gıda besini olarak kullanıldığı ülkelerde obezite oranının düşük olduğu görüldü. Bu nedenle Japon ya da Asya tarzı pirince dayalı beslenme biçimi obezitenin önlenmesini sağlayabilir. Dünyadaki obezite artışı doğrultusunda, bu sorunu önlemek için daha fazla pirinç tüketilmesi tavsiye edilebilir” dedi.

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Pirincin obezite karşısında neden iyi bir çözüm olabileceği sorusunu yanıtlayan Imai, bunun sebebinin düşük yağ oranı olduğunu ifade etti. Imai “Tahıllarda bulunan lif, besleyici öge ve bitki bileşenleri tokluk hissini arttırıp daha fazla yemeyi önleyebilir” dedi.

İngiltere merkezli Ulusal Obezite Forumu Başkanı Tam Fry da daha fazla pirincin tüketildiği doğuda yaşayanların batıdakilere göre daha zayıf olduğunun yüzyıllardır bilinen bir husus olduğuna dikkat çekti.