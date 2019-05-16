Çin, Kanadalı eski diplomat ve iş adamını resmen tutukladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, devlet sırlarını çalmakla suçlanan Kovrig ve Spavor'un tutuklandığını belirterek, "Daima hukuka uygun hareket ediyoruz. Umarız Kanada, Çin'in yasal yapısı ve yargı sistemi konusunda sorumsuzca açıklamalar yapmaz." ifadesini kullandı.
Lu, konuya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.
HUAWEI KRİZİ
Mıng'ın tutuklanmasından sonra Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor'u, ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerde bulunma iddiasıyla gözaltına alınmış, akıbetleri hakkında ayrıntılı açıklama yapılmamıştı.
Çin ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak ölüm cezasına mahkum etmişti.
Kanada Federal Adalet Bakanlığı, 2 Mart'ta Mıng Vancou'nun ABD'ye iade sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.
Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dönüşümlü CEO'su Guo Ping, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD Senatosunun şirketin ürünlerine yönelik yasağı destekleyecek bir kanıt sunamadığını belirtmiş ve Teksas'taki bir federal mahkemede ABD hükümetine dava açtıklarını duyurmuştu.
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