Japonya'da beyzbol maçı sırasında rakip takıma sinirlenen bir izleyici, kendi çocuğunu silah olarak kullandı.

Japonya beyzbol liginde Hanshin Tigers ile Yokohama DeNA Baystars arasında oynanan maç sırasında bir taraftarın rakip takım taraftarına çocuğuyla saldırması tepki çekti.

Salı günü oynanan maçta, kucağında çocuğuyla rakip takım taraftarlarının arasında yürüyen bir adam, tartıştığı rakip takım taraftarlarından birine kendi çocuğunu kullanarak vurdu.

Görüntülerde, bir gerginlik çıkmasını bekleyen ve önlem almaya çalışan güvenlik görevlileri, adamın aniden gerçekleşen söz konusu hamlesine engel olamadı.

Rakibine çocuğuyla vuran adam ise az kalsın çocuğunu elinden düşürüyordu.

Saldırgan baba, güvenlik görevlilerince maçtan atılırken, görüntülerin sosyal medyada yaylıması üzerine çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi ve adamın davranışını 'korkunç bir ebeveynlik' olarak tanımladı.

Beyzbol maçında rakip taraftara saldıran adam tepki çekti: Kendi çocuğunu silah olarak kullandı https://t.co/zExa4zRdpj pic.twitter.com/47pbPnOt4D — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 4, 2019

​