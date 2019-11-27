Hindistan uzaya yeni bir uydu fırlattı: Haritacılık ve kentsel planlama alanlarında kullanılacak

Hindistan, uzay programı kapsamında yeni bir gözlem uydusunu 13 küçük sondayla birlikte uzaya fırlattı. Uydu, haritacılık ve kentsel planlama gibi alanlarda kullanılacak.

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) tarafından uzaya gönderilen araçlar, ülkenin Sriharikote adasında bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden yerel saate göre 09:28'de fırlatıldı.

Araçlar, Hindistan yapımı dört kademeli bir fırlatma roketi olan PSLV tarafından fırlatılırken, PSLV'nin bu fıtlatmayla birlikte 49. kalkışını yaptığı belirtildi.

​Çeşitli görüntüleme cihazlarıyla donatılan 'The Cartosat-3' isimli uydu, haritacılık ve iklim haritalandırmasının yanı sıra askeri amaçlarla da kullanılabilecek bir kapasiteye sahip.

ISRO tarafından yapılan açıklamada da, uydunun 'Kentsel planlama, kırsal kaynak ve altyapı gelişimi, kıyı arazi kullanımı ve arazi örtüsü' alanlarında çalışacağı ve en az 5 yıl görevde kalacağı belirtildi.