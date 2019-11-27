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16:48 27 Kasım 2019
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    Yangınlarla boğuşan Avustralya'da gönüllü bir itfaiyeci kundakçılıkla suçlandı

    © REUTERS / STRINGER
    Asya & Pasifik
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    Avustralya aylardır orman yangınlarıyla mücadele ederken, itfaiye ekibine gönüllü olarak katılan 19 yaşındaki bir genç kundakçılıkla suçlandı. Tam yedi bölgede yangın çıkardığı iddia edilen genç suçlu bulunması halinde uzun bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

    Avustralya’da yaklaşık üç aydır devam eden yangınlardan en çok etkilenen eyalet olan Yeni Güney Galler’de itfaiye teşkilatı için gönüllü çalışan Blake William Banner adlı gencin Salı günü Bega Valley bölgesinde bir yangın başlattığı, hemen ardından merkeze dönerek yangın söndürme çalışmalarına katıldığı iddia edildi.

    Olaydan iki saat sonra yangına sebebiyet vermek suçlamasıyla tutuklanan Banner’ın 17 Ekim’den bu yana altı yangın daha başlattığı belirtildi.

    İtfaiye teşkilatı öfkeli

    Yerel itfaiye teşkilatı adına bir açıklama yapan Müdür Shane Fitzsimmons, “İddialara konu olan bu davranış ekibimize ve topluma ihanettir. Bir bireyin işlediği iddia edilen davranışın, itibarı ve pek çok insanın harcadığı yoğun çabayı gölgelemesi karşısında üyelerimiz haklı olarak öfkelendi” ifadelerini kullandı.

    © AFP 2019 / SAEED KHAN
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    Bega’da bugün hâkim karşısına çıkan Blake William Banner, kefalet şartıyla serbest bırakılırken, bir sonraki duruşmanın 17 Aralık’ta görülmesine karar verildi.

    Suçlu bulunması halinde Banner’ın uzun bir hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi. Ülkede devam eden yangınlarda şu ana kadar altı kişi öldü, 600'den fazla ev zarar gördü.

    Kundakçılığa sık rastlanıyor

    Avustralya’da her yıl yaz mevsiminde çalılık alanlarda başlayan yangınlar can ve mal kaybına neden olurken, kundakçılık vakalarına da sık rastlanıyor.

    Batı Avustralya’da 2016 yılında üç bölgede yangın çıkarmakla suçlanan yine itfaiye gönüllüsü 23 yaşındaki bir genç 3 yıl 4 ay hapis cezası almıştı.

    Yeni Güney Galler’de 2001-2004 yılları arasında 1500’den fazla şüpheli yangını inceleyen yetkililer, 50 kişiyi yangın çıkarmakla suçlamış, bu kişilerin 11’ini gönüllü itfaiyeciler oluşturmuştu.

    Uzmanlar, itfaiye gönüllülerinin bu tarz eylemlerinin yangının kendisinden daha fazla zarar verebileceğini savunuyor. Uzmanlara göre bu eylemler halkın itfaiye teşkilatına olan güvenini ve inancını azaltıyor, ayrıca soruşturmalar ve iddialarla boğuşan itfaiyecilerde de moral ve motivasyon kaybına yol açıyor.

    Etiketler:
    Blake William Banner, Soruşturma, Yangın, Orman yangını, Yeni Güney Galler, Gönüllü, İtfaiye, Avustralya, kundakçılık
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