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16:43 04 Aralık 2019
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    Samoa kızamık salgınıyla boğuşuyor: Aşı yaptırmamış ailelere 'kırmızı bayrak asın' çağrısı

    © AFP 2019 / ALLAN STEPHEN
    Asya & Pasifik
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    Pasifik ülkesi Samoa’da acil durum ilanına kadar varan kızamık salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 60’a yükselirken, yetkililer hastalıkla mücadele edebilmek için henüz aşı yaptırmamış ailelerden evlerinin dışına kırmızı bayrak asmalarını istedi.

    Bir süredir devam eden kızamık salgınını kontrol altına almaya çalışan Samoalı yetkililer, aşı çalışmalarını hızlandırabilmek adına halka çağrıda bulundu. Kapı kapı dolaşan sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırmak adına aşı yaptırmamış ailelerinin evlerinin dışına kırmızı bir bayrak asmaları istendi.

    Halkın yüzde 55’ine aşı yapıldığı belirtilirken, Başbakan Tuilaepa Sailele Malielegaoi bu oranı yüzde 90’lara çıkarmaya kararlı olduklarını söyledi. Malielegaoi, Yüzde 100’e ulaşmadığımız takdirde çocuklarımız ve haklımız gelecekte yaşanabilecek olası bir salgına karşı bağışıklık kazanamayacak” dedi.

    Bütün okullar kapalı

    kızamık
    © Fotoğraf : DHA
    ABD'deki kızamık vakaları son 25 yılın zirvesinde
    Önlem olarak ülkedeki tüm okullar kapalı ve 17 yaşın altındakilerin halka açık yerlerde dolaşması yasaklandı.

    Yaklaşık 200 bin nüfusa sahip ülkede 4 binden fazla kişinin kızamık salgınından etkilendiği belirtiliyor. Şimdiye kadar 60 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirirken, ölenlerin çoğunun beş yaşın altındaki çocuklar olduğu kaydediliyor.

    Samoa hükümeti geçen ay ülke genelinde acil durum ilan etmiş ve aşıyı zorunlu hale getirmişti. Aşının 10 gün ile iki hafta içinde etkili olduğu belirtiliyor.

    Tongo ve Fiji’de de geçtiğimiz ay kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan edilmişti. Ancak bu iki ülkede, aşı oranlarının yüksek olması nedeniyle ölüm vakaları yaşanmadı.

    Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2019'un ilk üç ayında dünya çapında raporlanan kızamık vakalarının önceki yılın aynı dönemine göre üç katına çıktığını duyurmuştu. WHO, salgının en büyük ve en hızlı yayılan salgınlardan biri olduğunu vurgulamıştı.

    Etiketler:
    WHO, Bayrak, Samoa, Aşı, Salgın, Kızamık
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