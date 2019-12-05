Avustralya'da bir rekor: 820 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Avustralyalı yetkililer Tayland'dan deniz yoluyla yollanan ve hoparlörler içine gizlenmiş 820 milyon dolar değerinde metamfetamin ele geçirdi. Federal polis ve sınırdaki polis güçleri tarafından yapılan açıklamaya göre ele geçirilen metamfetamin miktarı ise rekor düzeyde.

Ele geçirilen ortalama 1.75 ton metamfetamin ağırlık bakımından ülkenin kayda geçen en büyük uyuşturucu sevkiyatı. Metamfetaminin yanı sıra 18.5 milyon Avustralya doları değerindeki 37 kilogram eroin de Melbourne kenti civarındaki çeşitli bölgelerde yine hoparlörler içine gizlenmiş şekilde bulundu.

Authorities in Australia have seized a record-breaking haul of methamphetamine worth $820 million, hidden inside stereo speakers shipped from Thailand, the country's federal police and border force announced. https://t.co/XRPymy4opf — CNN (@CNN) December 5, 2019

​Sevkiyatın 30'lu yaşlarının sonunda 2 erkek ve bir kadın tarafından yapıldığı tahmin ediliyor. Şüphelilerden ikisinin 'gümrük sektöründe güvenilir kimseler' olduğu ifade edilirken AFP ajansına konşan polis sözcüsü bu şüphelilerin hükümet görevlisi olmadığını açıkladı. Şüphelilerin suçları kesinleşirse müebbet hapis cezası alacak.

Avustralyalı yetkililer nisan ayında da Melbourne'deki bir gümrük kontrol noktasında büyük miktarda vakumlanmış uyuşturucu ele geçirmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.