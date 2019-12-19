Erdoğan Malezya'da: Müslümanların büyük kısmı hala açlık ve cehaletle boğuşuyorsa hatayı bizde aramak gerekir

Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanların büyük kısmı hala açlık ve cehaletle boğuşuyorsa hatayı bizde aramak gerekir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Müslümanların büyük kısmı hala açlık ve cehaletle boğuşuyorsa hatayı bizde aramak gerekir.

- Coğrafyamızdaki her hadiseden önce ülkemiz etkileniyor. Suriye'den kaçan 3 milyon 700 bin kardeşimize sahip çıkıyoruz.

- İslam İşbirliği Teşkilatı Forumu'nun etkinliğini güncellemesi şarttır.

- İslam dünyasının sessizliğinden, müslümanların ataletinden beslenen çevreleri rahatsız ettik.

- Onlar susturmaya çalıştıkça ısrarla Filistin, Gazze, Suriye, Somali diyoruz.

- Nasıl müslüman katili DEAŞ'lı canilere Suriye'yi dar etmişsek YPG-PKK'lılara da dar ediyoruz.

- En zengin İslam ülkesiyle en fakiri arasındaki gelir dağılımı 200 katı aşıyor.

- Müslümanlar birbirine kurşun sıkarken kaynağını ar-ge'ye ayırması gerekirken silah tüccarları zengin oluyor.

- Dünya genelindeki çatışmalarda ölenlerin yüzde 94'ünü Müslümanlar oluşturuyor.