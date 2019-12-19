Erdoğan Malezya'da: Müslümanların büyük kısmı hala açlık ve cehaletle boğuşuyorsa hatayı bizde aramak gerekir

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- Müslümanların büyük kısmı hala açlık ve cehaletle boğuşuyorsa hatayı bizde aramak gerekir.
- Coğrafyamızdaki her hadiseden önce ülkemiz etkileniyor. Suriye'den kaçan 3 milyon 700 bin kardeşimize sahip çıkıyoruz.
- İslam İşbirliği Teşkilatı Forumu'nun etkinliğini güncellemesi şarttır.
- İslam dünyasının sessizliğinden, müslümanların ataletinden beslenen çevreleri rahatsız ettik.
- Onlar susturmaya çalıştıkça ısrarla Filistin, Gazze, Suriye, Somali diyoruz.
- Nasıl müslüman katili DEAŞ'lı canilere Suriye'yi dar etmişsek YPG-PKK'lılara da dar ediyoruz.
- En zengin İslam ülkesiyle en fakiri arasındaki gelir dağılımı 200 katı aşıyor.
- Müslümanlar birbirine kurşun sıkarken kaynağını ar-ge'ye ayırması gerekirken silah tüccarları zengin oluyor.
- Dünya genelindeki çatışmalarda ölenlerin yüzde 94'ünü Müslümanlar oluşturuyor.
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