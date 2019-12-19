Avustralya’da 24 saat arayla yeni sıcaklık rekoru kaydedildi

Aylardır devam eden orman yangınlarıyla boğuşan Avustralya’da dün kaydedilen sıcaklık rekoru bugün bir kez daha kırıldı. Sıcaklık 41.9 derece olarak ölçüldü.

Tarihin en sıcak günlerini yaşayan Avustralya’da bugün bir kez daha sıcaklık rekoru kırıldı. Avustralya Meteoroloji Bürosu, sıcaklığın ortalama 41.9 dereceye ulaştığını duyurdu.

Öte yandan ülkenin batısındaki Eucla kasabasında termometreler 49.8 dereceye kadar çıktı. Bu, Avustralya tarihinde aralık ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak kayda geçti. Bu alandaki rekor 49.5 dereceyle 1972 yılında Queensland’daki Birdsville kasabasında kaydedilmişti.

Meteoroloji Bürosu, dün ülke genelinde ölçülen 40.9 derece sıcaklık ile 2013 yılı rekorunun (40.3 santigrat) kırıldığını açıklamıştı.

Yüksek sıcaklıklar ve şiddetli rüzgârlar Avustralya'nın dört bir yanında orman yangınlarını tetikliyor. Ülke çapında ısı ve duman nedeniyle hastanelere başvurular da artıyor.