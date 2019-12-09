Avustralya: 'Yangın o kadar yıkıcı ki ölen binlerce koalayı hiç bulamayabiliriz'

Avustralya’da milyonlarca hektar alanı kül eden yangınların boyutu hakkında yapılan acil oturum, doğal yaşama verdiği zararı gözler önüne serdi. Ekolojistler, yangında ölen binlerce koalanın tek bir parçasının bile bulunamayabileceğini söyledi.

Avustralya’da devam eden yangınlar doğal yaşama ciddi derecede zarar verirken, felaketten en çok etkilenen Yeni Güney Galler eyaletinde acil bir meclis oturumu yapılarak koala popülasyonuna ve habitata etkileri ele alındı.

Oturumda bilgi veren Doğa Koruma Kurulu’ndan ekolojist Mark Graham, koalaların hızla yayılan alevlerden kurtulmak için yeterince hızlı hareket edemediğine dikkat çekti.

Graham, “Alevler o kadar sıcak ve o kadar hızlı yayılıyor ki, ağaçların üzerinde ölüp kalan hayvanların sayısı azımsanmayacak kadar çok. Çok geniş bir alan hâlâ yanıyor ve muhtemelen biz hayvanların cansız bedenlerini bile hiçbir zaman bulamayacağız” dedi.

'Şu anda çaresiziz'

Graham kaybın çok büyük olduğunu, bu noktadan sonra koala nüfusunda devam eden bir düşüş görmenin kaçınılmaz olacağını da belirtti.

‘Vahşi Yaşam İçin Bilim’ adlı kuruluşun yöneticisi Doktor Kellie Leigh ise, yangınlara karşı hayvanları koruyacak kaynak ve plandan yoksun oldukları eleştirisinde bulundu.

Leigh, “Bundan çok fazla ders çıkarıyoruz ve bu bizim ne kadar hazırlıksız olduğumuzu gösteriyor. Mevcut bir prosedür ya da protokol yok. Vahşi yaşam savunucuları bile bir yangına müdahale için gittiklerinde bir protokolü izlemiyor. Şu anda çaresiziz” ifadelerini kullandı.

Yeni Güney Galler eyaletindeki Mavi Dağlar’da yüzlerce koalanın öldüğü belirtilirken, ülkenin kuzey sahilinde bu sayının en az 2 bin olduğu tahmin ediliyor. Yetkililer koala popülasyonunun üçte birinin yok olduğunu aktarıyor.

Eyalet çapında 90 kadar noktada yangın hâlâ devam ederken, bunların en az yarısının kontrol altına alınamadığı belirtiliyor.

Şu anda yaz mevsimi yaşanan ülkede son üç yıldır meydana gelen kuraklık nedeniyle kurumuş çalılarda çıkan yangınlar çok sayıda can ve büyük mal kaybına neden oldu.

Yetkililer, bu sezon meydana gelen yangınlarda altı kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam 2 milyon hektardan büyük bir alanın kül olduğunu açıklarken, eyalette 680 evin yerle bir olduğu bilgisini verdi.