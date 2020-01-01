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15:54 01 Ocak 2020
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    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

    Kuzey Kore lideri Kim 'müjdeyi verdi': Yakında tüm dünya yeni stratejik silahla tanışacak

    © REUTERS / KCNA
    Asya & Pasifik
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    Kuzey Kore'nin müzakelerin yeniden başlaması için ABD'ye verdiği süre doldu. Geleneği bozup yeni yıl seslenişi yapmayan Kuzey Kore lideri Kim bunun yerine İşçi Partililere verdiği mesajda yeni stratejik silahın yolda olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Trump, Singapur'daki sözleşmeyi işaret edip "Sözünün eri olduğunu düşünüyorum, göreceğiz" dedi.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 2013'ten bu yana yaptığı yeni yıl konuşmasını bu yıl pas geçti. Bunun yerine devlet televizyonunda Kim'in iktidardaki İşçi Partisi liderleriyle 4 gün süren toplantısında yaptığı konuşmanın metni yayınlandı.

    Nükleer programları geliştirme planlarını açıklayan Kim yakın gelecekte 'yeni bir stratejik silah' tanıtacaklarının da haberini verdi. Müzakerelerin yeniden başlaması için ABD'ye yıl sonuna kadar verilen süre bugün itibarıyla dolarken Kim konuşmasında Washington ile diyalog için açık kapı bıraktı.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a Rusya'nın Vladivostok kentinde karşılama töreni
    © REUTERS / Shamil Zhumatov
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    Nükleer silah ve uluslararası balistik füze denemelerine ilişkin ABD'nin tek taraflı kararlarına bağlı kalmaları için hiçbir neden olmadığını söyleyen Kim, bazen gülümseyerek bazen de elini kürsüye vurarak devam ettiği açıklamalarında Washington'ı 'çetelerinkine benzer taleplerde' bulunmakla suçladı.

    Kim ayrıca ABD'nin Güney Kore ile ortak tatbikatlar yapıp yaptırımlar getirerek kendilerine karşı düşmanca bir politika gütmekle eleştirdi.

    Ülkesinin nükleer caydırıcılığını artırma sözü veren, buna karşın bu caydırıcılığın kapsam ve derinliğinin ABD'nin tavırlarıyla paralel ilerleyeceğinin de altını çizen Kim, "Tüm dünya yakın gelecekte Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) yeni stratejik silahıyla tanışacak" ifadesini kullandı.

    Washington'ın düşmanca politikalarına devam etmesi halinde Kore Yarımadası'nda nükleersizleşmenin asla hayata geçmeyeceğini vurgulayan Kim, "ABD bu politikasından vazgeçene ve kalıcı bir barış koruma süreci inşa edilene dek ülkemizin güvenliği için gerekli ve önkoşul olan stratejik silahlar geliştirmeye devam edeceğiz" mesajı verdi.

    Kim ve Trump, Singapur'daki ilk görüşmelerinde 4 maddelik bir anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşmanın maddelerinden biri şöyleydi: " 27 Nisan 2018 tarihli Panmunjom Deklarasyonu uyarınca KDHC, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması yönünde çalışmayı taahhüt eder." Ancak Trump, Kuzey Kore'nin bu anlaşmada nükleer silahsızlanma sözü verdiğinde ısrar ediyor. Kuzey Kore ise anlaşmanın söz konusu maddesini işaret ediyor.

    Nitekim Kim'in bu açıklamalarından saatler sonra Trump Florida'da gazetecilere verdiği demeçte yine Kim'in imza attığını öne sürdüğü anlaşma maddesine gönderme yaptı. Trump "Bir anlaşma imzaladı. Singapur'da imzalandı. Sözünün eri bir adam olduğunu düşünüyorum, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    İşçi Partisi, Yeni yıl, Singapur, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, stratejik, Silah, Nükleer, Donald Trump, ABD, Kuzey Kore
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